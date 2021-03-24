Çilek Ağacı Nedir, Nerede Ve Nasıl Yetişir? Çilek Ağacı Özellikleri, Bakımı Ve Faydaları Hakkında Bilgi

Çilek ağacı önce evde saksı içerisinde daha sonra ise bahçeye ekerek yetiştirebileceğiniz bir ağaç türüdür. Çilek ağacı bakımına özen gösterilmesi gerekmektedir.

Çilek Ağacı Nedir? Çilek Ağacı Hakkında Bilgi

Çilek ağacı gülgiller familyasına mensup olan ağaç türleri arasında yer almaktadır. Çilek ağacı yetiştirmesi son derecede kolaydır. Bundan dolayı ülkemizde çilek üretimi oldukça fazladır. Gerekli bakım noktalarına dikkat edilmesi durumunda çilek ağacının bakımı yapılabilir. Özellikle çilek ağacı yaz aylarında meyve vermeye başlar. Bundan dolayı çilek bir yaz meyvesi olarak da bilinir. Yaz aylarında oldukça fazla mahsul verir. Çilek ağacı ılıman iklimi ve sıcak iklimi sevmektedir. Bundan dolayı ülkemizde çilek ağacı yetiştiriciliği için uygun bir iklim vardır.

Çilek Ağacı Latince İsmi

Arbutus Unedo çilek ağacının Latince ismidir.

Çilek Ağacı Özellikleri

- Uzun yapılı olan ağaçlardır.

- Boyları 20 metreye kadar uzayabilir.

- Görsel açıdan güzel bir şölen oluşturdukları için bahçe süslemelerinde kullanılırlar.

- Yapısı itibari ile bol miktarda C vitamini içeren bir ağaçtır.

Çilek Ağacı Ne Zaman Dikilir?

Çilek ağacı yaz aylarını sevmektedir. Bundan dolayı iklim yapısı gereği yaz aylarında dikilmesi daha doğru olacaktır. Yaz aylarında dikildikten sonra büyümeye bırakılır. Kış koşullarına ise en fazla -10 derece olan sıcaklıklara kadar dayanabilir. Haziran aylarının başında dikilmeye başlanır.

Çilek Ağacı Nerede Yetişir?

Çilek ağacı genelde tropikal iklimi sever. Aynı zamanda Türkiye'nin de iklim şartları çilek yetiştirmek için son derecede uygundur. Çilek ağacı Dünya'da en fazla Çin ülkesinde yetişir. Çin çilek yetiştirme açısından Dünya'da birinci sırada yer almaktadır. Ayrıca Türkiye'de de en fazla çilek Karadeniz bölgesinde yetişmektedir.

Çilek Ağacı Nasıl Yetiştirilir ve Budanır?

Hassas bir iklime ihtiyaç duyduğundan dolayı çilek ağacını mutlaka yaz mevsiminde yetiştirmek gerekir. Çilek ağacı ne aşırı sıcak ne de aşırı soğuk havaları sever. Bundan dolayı aşırı sıcak havalarda mutlaka yeterince su vermek gerekir. Çilek ağaçları 30 derece sıcaklıklara kadar dayanabilirler. Çilek ağacının istediği toprak genellikle asitli topraktır. Asitli topraklarda daha iyi yetişirler. Ekonomik olarak da yetiştiricisine oldukça iyi getiri sağlamaktadır.

Çilek ağacı yetişirken bazı dalları kırılabilir. Kırık dalları üst taraftan yavaş bir şekilde budanması gerekmektedir. Budanan dallarının yerine böylelikle daha iyi dalların çıkması hedeflenir.

Çilek Ağacı Yaprak Döker mi?

Çilek ağacı yaprak döker. Sonbahar aylarında yapraklarını dökmeye başlarlar.

Çilek Ağacı Bakımı Nasıl Yapılır?

Çilek ağacını mutlaka yeterli derecede sulamak gerekir. Özellikle aşırı kurak aylarda çilek ağaçları suya ihtiyaç duyarlar. Düzenli şekilde sulama işleminin yapılması gerekmektedir. Bakım yaparken toprağı da kontrol etmeniz gerekmektedir. Toprağın asit düzeyi yetersiz ise asitli toprak takviyesi yapmanız önemlidir. Ayrıca düzenli olarak budama işlemlerini de yapmanız gerekiyor.

Çilek Ağacı Faydaları Nelerdir?

1) Hücreleri Yeniler

Çilek ağacı yaprakları tüketildiği takdirde hücrelerin yenilenmesi hızlanmaktadır. Bu şekilde vücut fonksiyonları daha sağlıklı olur. Çilek ağacı hücrelerin daha iyi yenilenmesini sağlamaktadır.

2) C Vitamini Deposudur

Çilek tüketmeniz durumunda vücudun ihtiyaç duyduğu olan c vitaminlerini almış olursunuz. Çilek vitamin deposu olarak bilinmektedir. Bundan dolayı tüketilmesi de uzmanlar tarafından önerilmektedir.

Çilek Ağacı Hastalıkları Neler?

Yaprak Lekesi Hastalığı: Çilek ağaçlarında görülen hastalıkların bir tanesidir. Yapraklarda taç rengine benzeyen bir lekeler görülmektedir. Daha sonra taç rengi ile başlayan bu renk gri renge dönüşür ve yapraklarda delikler oluşmaya başlar.

Parmak Otu: Parmak otu da yine çilek ağacı hastalıkları arasındadır. Bu daha sonra çileğe de sıçrayabilir. Çileklerde kurtçuklar meydana gelmektedir.

Çilek Ağacı Ne İşe Yarar ve Nerelerde Kullanılır? Çilek Ağacı Kullanım Alanları

Çilek ağacı Türkiye'nin tarımda önemli bir ihracat payını oluşturur. Ekonomik olarak getirisi yüksektir. Aynı zamanda hastalıkların bitkisel olarak tedavisinde de yaprakları kullanılmaktadır.