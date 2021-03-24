Çileden Çıkmak ne demek? Çileden Çıkmak deyiminin anlamı ve örnek cümle içinde kullanımı (TDK)

Çileden çıkmak deyimi artık sabrın tükenmesi ve sinirlenmeye başlamak anlamı ile kullanılır. Türkçeye nasıl girdiği ya da ilk kimin söylediği bilinmez. Çileden çıkmak deyimi mecaz anlamı ile kullanılmaktadır. Bu sebeple cümle içinde kullanılabilmesi için öncelikle yan anlamının öğrenilmesi gerekmektedir.

Çileden Çıkmak Ne Demek?

Çileden çıkmak deyimi kişilerin çok sinirlenmesi, bir konu ile alakalı olarak artık sabrının tükenmesi anlamlarına gelmektedir.

Çileden Çıkmak Deyiminin Anlamı (TDK)

Çileden çıkmak deyiminin iki farklı anlamı bulunur. İlk anlamı kişilerin bir olay karşısında çok fazla sinirlenmesi ve sabrının kalmaması anlamında kullanılır. İkinci anlamı ise kişilerin çekmiş olduğu sıkıntıların çileli durumun sona ermesi anlamında da kullanılmaktadır.

Çileden Çıkmak Örnek Cümle İçinde Kullanımı

Son yaptığı hareketle beni çileden çıkardı.

Bu cümlede kişinin yaptığı hareketin anlatıcının sabrını tükettiği ve onu çok sinirlendirdiğinden bahsedilmektedir.