Çikolata nasıl yazılır? TDK'ya göre çikolata kelimesinin doğru yazımı..

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Çikolata kelimesi birden fazla şekilde ele alınmakta ve farklı biçimlerde yazılmaktadır. Ancak bu kelimenin sadece bir doğru yazılışı vardır ve Türk Dil Kurumu üzerinden bu kural ifade edilmiştir.



ÇİKOLATA NASIL YAZILIR?

Bu Kelimenin doğru biçimde yazılışı, ‘Çikolata’ olarak öne çıkar. Yani aradaki sesli harfler doğru şekilde yazımı üzerinden sırası ile ele alınmalı ve bana göre değerlendirilmeli. Şeker ve süt ile beraber fındık fıstık gibi farklı ürünlerin karıştırılması eşliğinde hazırlanmış bir tür tatlı yiyecektir.



TDK'YA GÖRE ÇİKOLATA KELİMESİNİN DOĞRU YAZIMI

Türk Dil Kurumu üzerinden bakıldığında bu kelime tek bir sözcük üzerinden ele alınmakta ve doğru şekilde yazılmaktadır.



Çikolata (Doğru)



Çukulata (Yanlış)



Görüldüğü gibi yukarıda verilen ikinci ve yapılan en büyük yazım hatalarından biridir. Sadece yazım hatası değil aynı zamanda okunuş üzerinden de bu hata gerçekleşir. Bu sebepten dolayı ilk yazımı ile beraber okunuşu üzerinden ele alınmalı ve değerlendirilmelidir.