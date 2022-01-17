Çikolata nasıl yazılır? Çikolata kelimesinin TDK'ya göre doğru yazılışı..

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Ülkenin birçok farklı bölgesinde çikolata kelimesi değişik biçimlerde ifade edilir. Ancak yapılan bu yorumlamalar yazım hatası da sebep olmaktadır. Böyle bir durum ile karşı karşıya kalmamak için Türk Dil Kurumu üzerinden doğru yazımı ve okuması öğrenilir.

Çikolata Nasıl Yazılır?

Çikolata farklı tatlandırıcılarla hazırlanmış özel ve hazır yiyeceklerdir. Aynı zamanda hem katı hem de toz halinde kullanım imkanı sağlar. Ortak şekilde herkesin sevdiği önemli tatlı çeşitleri içerisinde gelmektedir. Buna paralel olarak günlük yaşamda çok fazla tüketilmesi ile beraber kelime olarak da kullanılır. Bu bağlamda yazım hatası doğal olarak çok fazla gerçekleşir. Ancak bu kelimenin doğru şekilde yazılışı ‘çikolata’ olarak öne çıkmaktadır.

Çikolata Kelimesinin TDK'ya Göre Doğru Yazılışı

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Birden fazla yazım hatası ile beraber öne çıkan kelimeler içerisinde çikolata sözcüğü gelmektedir. Bu bağlamda Türk Dil Kurumu üzerinden ele alındığı zaman bu kelime çikolata olarak yazılmaktadır.

Çukulata (Yanlış)

Çikolata (Doğru)

Yukarıda verilen doğru ve yanlış kelimeler üzerinden durum çok daha iyi bir şekilde ayırt edilmektedir. Böylece günlük yaşamda sadece yazım değil aynı zamanda okunuşu üzerinden de doğru bir şekilde kullanılabilir.