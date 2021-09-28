Çikolata asit mi baz mı? Çikolatanın Ph değeri kaçtır

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Çikolata tek başına tüketilebileceği gibi sütle, fındıkla, fıstıkla ve bisküvi ile birlikte tüketilmekte ve birçok çeşit pastalara tadını vermektedir. Bu bakımdan hayatın her alanında çikolatanın kullanımı ve tüketimi ile karşılaşmak mümkün olmaktadır.



Çikolata Asit mi Baz mı?



Çikolatanın asit veya baz mı olduğunu anlamak için öncelikli olarak PH değerinin bilinmesi gerekmektedir. Bu bakımdan bilinen bu değer üzerinden çikolatanın hangi gruba girdiği hakkında yorum yapılabilmektedir. Çikolatanın PH değeri incelendiğinde bu değerin baz gurubuna girdiği rahatlıkla söylenebilir. Asit içeriklerin PH değeri 7'den düşük olduğu için çikolata bu grupta yer almaz.



PH değeri 0 ve 7 arasında olan değerler asit gurubuna girerler. PH değeri tam 7'de olan değerler ise nötr kabul edilir. 7 sayısının üstünde PH değeri olan besinler ise baz olarak değerlendirilmektedir. Gerek sadece ambalaj olarak çeşit çeşit raflarda kendine yer bulan gerekse de birçok ürünü tatlandırmak ve çeşitlendirmek için kullanılan çikolatanın birçok çeşidine rastlamak mümkündür.



Çikolatanın PH Değeri Kaçtır?



Çikolatanın bilinen PH değeri 7 değerinin üzerinde bulunmaktadır. Bu kapsamda çikolata bazik olarak değerlendirilmekte olan ürünler arasında bulunmaktadır. PH değeri 7 ile 14 arasında olan ürünler baz olarak değerlendirilmektedir. Çikolatanın da PH değeri 7 değerini biraz geçtiği için kendisinin baz gurubunda olduğu söylenir. Çikolatanın yapılan fiziksel ve kimyasal araştırmalarında besin gurubu olarak baz içerisinde yer aldığı bildirilmektedir.