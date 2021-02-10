Çıkmadık Candan Umut Kesilmez atasözünün anlamı ve örnek cümle içinde kullanımı (TDK)

Çıkmadık candan umut kesilmez atasözü çoğunlukla umutsuz durumlar için kullanılmaktadır. Bir işte bitmeden o iş ile alakalı umudunu kaybetmek doğru değildir. Sonuna kadar inanarak beklemek gerekir. İşte çıkmadık candan umut kesilmez atasözü de bu şekilde kullanılır.

Çıkmadık Candan Umut Kesilmez Atasözünün Anlamı (TDK) Nedir?

Oldukça ağır bir hastalık geçiren insan bile ölmeden iyileşeceğine dair umudun yitirilmemesi gerekir. Hayatta her konuda durum böyledir. Eğer herhangi bir konu ile alakalı bağlar tamamen kopmamışsa o zaman o işi kaybetmemek adına çaba gösterilmeli ve umut da kaybedilmemelidir. Çünkü ne zaman ne olacağını kimse bilemez.

Çıkmadık Candan Umut Kesilmez Atasözünün Cümle İçinde Kullanımı

Bu kadar üzme kendini daha kesin bir şey yok çıkmadık candan umut kesilmez.