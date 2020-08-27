Ciklet türleri nelerdir? Ciklet çeşitleri ve isimleri hakkında bilgiler

Ciklet balıkları görünüşü ile ilgi çeken balıklar arasında yer almakta olup akvaryum içinde en dayanıklı ve en uyum özelliği olan balıklar arasındadır.

Ciklet Balık Türleri Nelerdir?

Balık besleyen kişileri gerek görüntüsü ile gerek ise kolay bakımı sayesinde ilgi çekmiş olan Ciklet balıkları çok farklı türlere sahiptir. Bu balıklar Cichlid familyasına aittir ve isimlendirmeleri Cichlid’dir. Birden fazla çeşitli vücut şekillerine, çeşitli boyutlara, canlı renklere ve güzel desenlere sahip olan çok fazla sayıda farklı ciklet balığı türleri mevcuttur.

İlgi çekici ve çok dikkatli, algısı yüksek balıklar olan ciklet balıkları kendilerine bakan sahibini tanırlar. Ayrıca bu balıklar acıktıklarında belli etmeye çalışırlar. Bu özellikler Ciklet balığını en sevilen akvaryum balığı yapmaktadır. Ciklet balıkları 4 ana bölgeye göre türlere ayrılmaktadır.

1.Malawi cikleti,

2.Tanganyika cikleti,

3.Afrika cikleti,

4.Amerikan cikleti.

Ciklet Balık Çeşitleri ve İsimleri

Ciklet balıklarının ana vatanı olarak Afrika ve Amerika ülkeleri bilinmektedir. Afrika’da iki gölün bulunduğu alanlarda bulunan bu çeşitler; Malawi ve Tangayika ciklet balık çeşitleridir. Bu iki göl kendine özgü balık türlerini barındırır. Tatlı su balıklarıdır.

Ciklet balık çeşitleri ve isimlerine bakacak olursak,

1.Malawi Cikleti

Orta boylu bir ciklet balığı türü olan bu balık, zebra desene sahip ve güzel görünümlü bir balıktır. Malavi Gölü'ne özgü pek çok balık gibi agresif karaktere sahiptir. Doğal ortamında gölün kayalık bölgelerinde bulunmaktadır. Bu çeşidin isimleri, sarı imparator, sarı prenses, trewavas cikleti, yakop cikleti, zebra cikleti, venüstüs cikleti, yunus cikletidir.

2.Tanganyika Çikleti

Tanganyika Gölü'nde ki kuzey kısmında, gölün kayalık bölgelerini mesken edinen bir ciklet balığı türüdür. Bu balık yavru iken siyah renkli ve beyaz benekli olmaktadır. Büyüdükçe vücudunda bulunan benekler solgunlaşır ve balığın baş kısmu mavi renk alır. Örnek:Mücevher balığı, frontoza

3.Afrika Çikleti

Ömrü yaklaşık 10 yıl olan bu ciklet türü çok zekidir ve hafızası diğer balıklara göre daha güçlüdür.

Mavi Acura cikleti, nadir olarak bulunan ve parlak mavi rengine sahip gösterişli, ilgi çekici bir balık türüdür.

4.Amerikan Çikleti

Farklı türlere sahip olan amerikan cikleti görenlerin dikkatini çeken ciklet balığı çeşitlerinden biridir. Bu balık türleri bütün dünyada fazlaca tercih edilmektedir. Papağan Cikleti, borelli cikleti, green terror cikleti, papağan cikletidir.