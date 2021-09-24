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Ciklet Balığı Türleri Nelerdir? Kaç Yavru Doğurur? Ciklek Balıkları Ne Zaman Çiftleşir?

Ciklet Balığı Türleri Nelerdir Kaç Yavru Doğurur Ciklek Balıkları Ne Zaman Çiftleşir

Günümüzde bir hayli yaygın olarak beslenen balık çeşitlerinden bir tanesi Ciklet balıklarıdır. Ciklet balıklarının çok sayıda türü bulunmaktadır. Sizin için Ciklet balığının ne demek olduğunu, bu balıkların kaç yavru doğurduğunu, ciklet balığının kaç türünün olduğunu ve bu balıkların ne zaman çiftleştiğini derledik.

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Ciklet balıkları görünüşü ile oldukça ilgi çeken balıklar arasında yer almaktadır. Bununla birlikte akvaryum içerisinde en dayanıklı olan ve en uyum gösteren balıklar arasında yer almaktadır. 

 Ciklet Balığı Nedir? 

 Çiklitgiller y da Cichlidae, Perciformes takımından olan Labroidei'nin alt takımına ait balık familyasını ifade etmektedir. Üyeleri çiklet, çiklit veya sihlit adı ile bilinmektedir. Tanımlanmış olan 1650 kadar türü bulunmaktadır. Boyları ise 2,5 santimden 1 metreye kadar değişkenlik göstermektedir. Pek çok türü türü akvaryum balığı şeklinde yetiştirilmektedir. 

 Ciklet Balık Türleri Nelerdir? 

 Balık besleyen bireyleri hem görüntüsü ile hem de kolay bakımı sayesinde büyük ölçüde ilgi çekmiş olan Ciklet balıkları oldukça farklı türlere sahip olmaktadır. Ciklet balıkları Cichlid familyasına ait olmaktadır ve adlandırılmaları Cichlid şeklindedir. Birden çok daha fazla çeşitli vücut biçimlerine, g-farklı boyutlara, canlı renklere ve farklı desenlere sahip olabilen çok sayıda değişik Ciklet balığı türleri mevcut olmaktadır. 

 İlgi çekici olan ve çok dikkatli, algısının yüksek düzeyde olduğu Ciklet balıkları esasen kendilerine bakmakta olan sahibini tanımaktadırlar. Bununla birlikte Ciklet balıkları acıktıklarında belli etmeye çalışabilmektedirler. Bu nitelikler Ciklet balığını genel olarak en sevilen bir akvaryum balığı yapmaktadır. Ciklet balıkları dört temel bölgeye göre farklı türlere ayrılmaktadır. Bu türler ise şu şekilde sıralanmaktadır: 

Malawi Cikleti 

Tanganyika Cikleti 

Afrika Cikleti 

Amerikan Cikleti 

Şeklinde sıralanmaktadır. 

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 Ciklet Balıkları Kaç Yavru Doğururlar? 

 Ciklet balıklarının dişileri genel olarak çok iyi bir şekilde yumurta tutmaktadırlar ve yaklaşık olarak dört hafta yumurtalar çatlayıncaya kadar yem yemeyi reddetmektedirler. Bu açıdan yapılması gereken en iyi hareket dişiyi diğer bir tanka almaktır ya da aynı tankı ikiye bölerek dişiyi ayırmaktır. Daha sonra yavrular çıkınca normal olarak yemlemeye başlanabilmektedir. Dişi ise yavrularını bir haftadan daha fazla muhafaza etmeye çalışacaktır ve genel olarak o süreden sonra da yemeyecektir. 

 Yavrular ise yetişkinlerin ağzına sığmayacak kadar büyük olunca ana tanka alınabilmektedir. Yavruların kuluçkadan çıkabilme süreleri sıcaklığa bağlı şekilde değişiklik göstermektedir. Ebeveynlerin yararı için bu dönem içerisinde sıcaklığı 27 ile 30 derece arasında tutmak gerekmektedir. Böylece dişi kuluçka evresini yirmi beş günde tamamlayacaktır. Sıcaklık yirmi dört dereceye indiğinde kuluçka süresi kırk güne kadar çıkabilmektedir. Bu durum ise dişileri gerçek anlamda zorlayabilmektedir. 

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 Başlangıç olarak dişiler ilk vakitler 5 civarı yavru tutmaktadırlar. Bu sayı dişinin mevcut yumurta tutma deneyimi ve yaşı arttıkça 30'lara kadar çıkabilmektedir. Beslenme diyeti de önemli bir unsurdur. Kaliteli beslenme kürü balıkların kondisyonunu büyük ölçüde artmaktadır. Dişiler ilk kuluçka dönemlerinde acemi olduklarından dolayı yumurta yutma ya da zamansız bir şekilde kusma gibi olumsuz durumlarla karşılaşabilmektedirler. Bu durum normaldir. Birkaç kuluçka döneminin ardından sağlam bir kuluçka yapacaklardır. 

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 Ciklet Balıkları Ne Zaman Çiftleşir? 

 Erkek balıklarda ana yüzgecin üstünde yer alan bulunan benekler dişi balıkların ağzında bulunan yumurtaların döllenmesine destek olmaktadır. Dişi ise erkekte bulunan beneği yumurta sanarak almaya çalışırken erkek balık spermlerini dişi Ciklet balığının ağzındaki yumurtalara bırakmaktadır. Bu sayede yumurtalar ağız içerisinde döllenmektedir. Bahsedilen benekler dişi Ciklet balıklarında da olabilmektedir. Bunun dışında erkeklerde olanlara göre çok daha az sayıda bulunmaktadır. Bazen de hiç bulunmayabilmektedir.

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