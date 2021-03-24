Çıkış Yapmak ne demek? Çıkış Yapmak deyiminin anlamı ve örnek cümle içinde kullanımı (TDK)

Çıkış yapmak deyimi ani olarak birden öfkelenmek, karşıdakinin beklemediği tepkiler vermek anlamında kullanılmaktadır. Bir kişi bir tartışma esnasında bu şekilde bir tepki verirse bu durum çıkış yapmak deyimi ile anlatılabilir.

Çıkış Yapmak Ne Demek?

Çıkış yapmak deyimi kişilerin bir konu ile ilgili tartışmaya girmesi durumunda birden parlaması ve öfkeli cevaplar vermesi şeklinde açıklanabilir. Bu gibi durumlarda çıkış yapmak deyimi kullanılır.

Çıkış Yapmak Deyiminin Anlamı (TDK)

Çıkış yapmak deyiminin başka bir anlamı ise kişilerin bulundukları yerden ayrılması anlamı da bulunmaktadır. Bu anlamı ile nadir kullanılsa da bu şekilde de bir anlam ifade eder.

Çıkış Yapmak Örnek Cümle İçinde Kullanımı

Beklenmedik bir şekilde çıkış yapması hepimizi şaşırttı.