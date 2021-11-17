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Çıkık nedir, nasıl belli olur? Çıkık nasıl tedavi edilir? Ayağın, omzun ve eklemlerin çıkık olduğu nasıl anlaşılır?

#Çıkık#Eklem#Tedavi
Çıkık nedir, nasıl belli olur Çıkık nasıl tedavi edilir Ayağın, omzun ve eklemlerin çıkık olduğu nasıl anlaşılır

Çıkık en sık karşılaşılan ortopedik rahatsızlıklarından bir tanesidir. Çeşitli nedenlere bağlı olarak insan eklemlerinde çıkık meydana gelebilmektedir. Özellikle bir şiddetli travma ile birlikte ortaya çıkan çıkık mutlaka tedavi edilmesi gereken bir rahatsızlıktır. Son günlerde çıkık ile ilgili araştırmalar da artmıştır. Peki çıkık nedir? Çıkık nasıl belli olmaktadır? Çıkık nasıl tedavi edilir? Ayağın, omzun ve eklemlerin çıkık olduğu nasıl anlaşılmaktadır tüm detayları ile derledik.

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Çıkık eklemlerde meydana gelmektedir. Çıkığın kendine özgü belirtileri bulunmaktadır.

 Çıkık Nedir?

 Eklem yüzeylerinde meydana gelen kalıcı olarak ayrılmaya çıkık denilmektedir. Çıkık meydana geldikten sonra kendiliğinden düzelme görülmez. Mutlaka tedavi gereklidir. Çıkık gerçekleştiği zaman ortopedik müdahale gerçekleşmesi gerekir.

 Çıkık Nasıl Belli Olur?

 Çıkığı anlamak için birçok yöntem bulunmaktadır. Çıkığı anlamak için belirtiler şu şekildedir;

 1) Ağrı

 Çıkık ölen bölgede ağrı meydana gelmektedir. Eklemlerin kalıcı olarak ayrılması ile birlikte eklemlerde ilk olarak ağrı meydana gelir. Bunun sonucunda da hareket edilememektedir. Ağrı ile birlikte şişlik de görülebilir.

 2) Şişkinlik

 Çıkığın en önemli belirtileri arasında şişkinlik gelmektedir. Çıkık olan bölgede hızlı bir şekilde görülen şişlik ile birlikte morarma da görülebilmektedir. Şişkinlik sonucunda da hareket edememe ortaya çıkabilir.

 3) Hareket Edememe

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 Çıkığı anlamak için en önemli belirtiler arasında hareket edememe gelmektedir. Eklemlerde ortaya çıkan ayrılma ile birlikte kişide hareket eksikliği ortaya çıkar. Bunun sonucunda kişi hareket ettiremez.

 Çıkık Nasıl Tedavi Edilir?

 Çıkık meydana geldiğinde yapılması gerekenler bulunmaktadır. İlk olarak kaza sonucu çıkık meydana geldiyse bunun için yapmanız gereken ilk müdahale bulunmaktadır. Çıkık aşağıdaki yöntemler ile birlikte tedavi edilir.

 1) Yerine Oturtma İşlemi: İlk olarak çıkık işleminde yerine oturtma işlemi yapılmaktadır. Bu işlemi yalnızca bir doktor yapabilir. Doktor harici bu işlem gerçekleştirilemez. Doktor bazı hareketler yaparak eklemleri tam yerine oturtmaktadır. Bunun sonucunda da bölgeye lokal ya da genel anestezi yapılır. Yerine oturtma işlemi titizlikle yapılmaktadır.

 2) Sabitleme İşlemi: Çıkık tedavisinde yapılan bir diğer işlem ise sabitleme işlemidir. İlk olarak kemiklerin oturulması gerekir. Bunun için bölgenin tam olarak müdahaleden sonra bir hafta kadar hareketsiz bir şekilde kalması gerekir. Bunun için de doktor tarafından atel ya da askı işlemi yapılmaktadır. Bazen ise doktorlar tarafından gerekli görüldüğü takdirde alçı ile işlem yapılmaktadır. Alçı ile çıkık olan bölge tamamen sarılmaktadır.

 3) Ağrı Kesici: Çıkık tedavisinde en önemli tedavi aşamalarından bir tanesi de ağrı kesicidir. Hastaya ilk olarak ağrı kesici verilir. Bunun sonucunda çıkık sonucunda ortaya çıkan ağrının hafifletilmesi amaçlanır. Doktor tarafından yapılan ağrı kesici işlemi serum yolu ile ya da ağız yolu ile yapılmaktadır. Ağrı kesici mutlaka yapılması gereken bir işlemdir. Kemiklerin yerine oturulması esnasında ağrılar meydana geleceğinden dolayı doktor tarafından bu bölge ağrı kesiciler ile birlikte uyuşturulur.

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 4) Ameliyat: Bütün bu işlemler yapılmış olsa dahi yine de müdahale gerekebilir. Bazı çıkık durumlarında doktor ameliyatı gerek görebilir. Bunun için yaklaşık olarak 1 saatlik mini bir operasyon ameliyat ile birlikte hasta tedavi edilir.

 Ayağın, Omzun ve Eklemlerin Çıkık Olduğu Nasıl Anlaşılır?

 Çıkık en çok ayaklarda omuzlarda ve eklemlerde meydana gelmektedir. Bu tip durumlarda hasta ilk olarak çıkık olup olmadığını anlayamaz. Çıkığın anlaşılması için spesifik olarak belirtilere odaklanmak gerekir. Eğer hasta hiç çıkık olduğu şüphelendiği bölgeyi hareket ettiremiyorsa ve buna bağlı olarak da şişlik ve ağrı var ise bölgede çıkık olduğu anlaşılır.

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#Çıkık#Eklem#Tedavi

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