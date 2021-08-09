Çıkık Nasıl Anlaşılır? Parmak, El, Kol, Ayak, Bacak Ve Omuzda Çıkık Nerden Anlaşılır

Çıkık, bir eklemin kemiklerinin yerinden çıkmasıyla meydana gelen bir durumdur. Bir eklem kısmen çıkık (subluksasyon) ya da tamamen çıkık olabilir.

Çıkık Nasıl Anlaşılır?

Çıkık, travma (araba kazası ya da düşme) ya da kas ve tendonların zayıflamasından kaynaklanabilir. Çıkık bir eklem ilaç, manipülasyon, dinlenme ya da ameliyat yoluyla tedavi edilebilir. Vücuttaki iki ya da daha fazla kemiğin bir araya geldiği yere eklem denir. Bir eklemdeki kemikler ayrıldığında ya da normal konumlarından düştüğünde bir çıkık meydana gelir. Vücuttaki herhangi bir eklem yerinden çıkabilir. Eklem kısmen çıkıksa buna subluksasyon denir.

Çıkıklar çok ağrılı olabilir ve etkilenen eklem bölgesinin kararsız ya da hareketsiz olmasına (hareket edememesine) neden olabilir. Ayrıca çevredeki kasları, sinirleri ve tendonları (kemikleri bir eklemde birbirine bağlayan doku) zorlayabilir ya da yırtabilirler. Dislokasyonlar çok yaygındır. Vücuttaki herhangi bir eklemin başına gelebilirler. En çok çıkık görülen bölgeler;

Parmak,

Omuz,

Diz,

Dirsek,

Kalça,

Çenedir.

Bir eklemi yerinden çıkmaya zorlayan travma, çıkığa neden olur. Araba kazaları, düşmeler ve futbol gibi temas sporları bu yaralanmanın yaygın nedenleridir. Çıkıklar, eklemi çevreleyen kas ve tendonların zayıf olduğu düzenli aktiviteler sırasında da ortaya çıkar. Bu yaralanmalar, daha zayıf kasları ve denge sorunları olan yaşlı kişilerde daha sık görülür.

Çıkık belirtileri, yaralanmanın ciddiyetine ve konumuna bağlı olarak değişir. Çıkık bir eklemin genel belirtileri;

Ağrı,

Şişme,

Morarma,

Eklemin kararsızlığı,

Eklemi hareket ettirme yeteneğinin kaybı,

Görünür şekilde deforme olmuş eklemdir.

Parmak Çıkığı Nasıl Anlaşılır?

Parmakta çıkık söz konusu ise;

Parmak ekleminiz çarpık ya da şekilsiz görünür,

Kemik yerinden çıkmış gibi görünür,

Çevresinde şişlikler ve morluklar meydana gelir,

Derin bir ağrı söz konusudur,

Parmak hareket ettirilemez.

El Çıkığı Nasıl Anlaşılır?

El bölgesinde herhangi bir çıkık varsa genelde bilektedir. Bu yüzden,

Bilek bölgesinde deforme,

Morarma ve kızarıklık,

Derinden gelen bir ağrı,

Şişlik ve uyuşma,

Zayıflık ve hareketsizlik görülmektedir.

Kol Çıkığı Nasıl Anlaşılır?

Eğer kol bölgenizde bir çıkık söz konusu ise;

Kolunuzu hareket ettirmeye çalıştığınızda şiddetli ağrı,

Kolunuzda ya da elinizde kötüleşen şişlik, ağrı ya da her ikisi,

Kolda morarma ve kızarıklık,

Hareket ettirememe en belirgin çıkık semptomlarıdır.

Omuz Çıkığı Nasıl Anlaşılır?

Omuz bölgesinde bir çıkık söz konusu ise,

Bölgede şiddetli bir ağrı,

Omzunuzun ya da üst kolunuzun şişmesi ve morarması,

Kolunuzda, boynunuzda, elinizde ya da parmaklarınızda uyuşma,

Kolunuzu hareket ettirmede sorun,

Hissizlik,

Son olarak omuz bölgesinde kas spazmları görülmektedir.

Ayak Çıkığı Nasıl Anlaşılır?

Ayağınızda bir çıkık durumu söz konusu ise;

Ani, şiddetli ağrı,

Şişme ve morarma,

Dokunma acısı,

Ayağınıza ağırlık verememe,

Bileğinizi hareket ettirmede sorun,

Bileğinize deforme olmuş bir görünüm,

Cildinizi delip geçen bir kemik olarak görülebilir.

Bacak (Diz) Çıkığı Nasıl Anlaşılır?

Bir diz kapağı yerinden çıktığında, genellikle yerinden çıkmış ya da garip bir açıyla görünecektir. Ayrıca;

Derinden gelen bir acı hissi,

Dizde görülen deforma,

Şişme, kızarıklık ve morarma,

Ayağın üzerine basamamak ve yürüyememek en belirgin özelliklerdir.

Herhangi bir noktada bu tip belirtilerden sonra yüksek ateş görülebilir. Mutlaka doktora gitmelisiniz. Doktorunuz eklemi hareket ettirerek ve yaralanmaya neyin neden olduğunu sorarak çıkığı teşhis edecektir. Bazı durumlarda, doktor kemiklerinizin resmini çekmek için röntgen adı verilen bir görüntüleme testi kullanır. Bu test, doktorun çıkığın tam yerini ve ciddiyetini görmesini sağlayacaktır. Farklı çıkıklar için farklı tedavi yöntemleri bulunmaktadır.