Cihanşümul Ne Demek, Ne Anlama Gelir? Cihanşümul Kelimesinin Tdk Sözlük Anlamı

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Farsça kökenli bir kelime olarak bilinen cihanşümul kelimesinin anlamı evrensel olarak bilinir. İnsanlar cihanşümul kelimesinin TDK sözlüğündeki anlamını sıkça araştırıyor.

Cihanşümul Ne Demek?

Cihanmüşul kelimesi, gün içinde en çok duyulan kelimeler arasında yer alıyor. Cihanmüşul kelimesi, Farsçadan dilimize geçmiş olan bir kelimedir. Cümle içinde pek çok farklı şekilde kullanılabilen bu kelime, evrensel demektir. Cihanmüşul kelimesi için en çok merak edilen sorulardan birisi de TDK sözlüğündeki tam anlamı ve kelimenin kaç anlamı olduğudur.

Cihanşümul Ne Anlama Gelir?

Cihanşümul kelimesinin sadece bir anlamı bulunuyor. Aynı zamanda bu kelimenin TDK’daki anlamı ise, evrensel olarak geçer. Bu kelime tek başına ve cümle içinde farklı kelimelerle birlikte kullanılabilir. Bu kelime, dilimize diğer dillerden geçmiş olan en eski kelimeler arasında yer alıyor.

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Cihanşümul Kelimesinin TDK Sözlük Anlamı

Cihanşümul kelimesinin TDK sözlük anlamı, evrensel demektir. Bu kelime, genellikle bir konunun evrenselliğini anlatmak için kullanılır. Dilimizde en sık anlamı aranan kelimeler arasında yer alır. Fransızca kökenli bu kelime, evrensel anlamında kullanılıyor.