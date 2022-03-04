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Cihannüma ne demek, ne anlama gelir? TDK'ya göre cihannüma kelimesinin anlamı

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Cihannüma ne demek, ne anlama gelir TDKya göre cihannüma kelimesinin anlamı

Cihannüma kelimesi günümüzde sürekli olarak karşılaşılmakta olan bir kelime değildir. Cihannüma kelimesi dilimizde çok fazla karşılaşılan bir kelime olmasa bile karşılaşıldığı zaman anlamının öğrenilmesi istenmektedir. Cihannüma ne demek, ne anlama gelir? TDK'ya göre Cihannüma kelimesinin anlamı nedir? Cihannüma kelimesinin anlamı hakkında detayları derledik.

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Cihannüma kelimesi, dilimizde eskiden sıklıkla kullanılmakta olan bir kelime olsa bile, günümüzde o kadar yaygın olarak kullanılmamaktadır. Cihannüma kelimesi eskimiş bir kelime olarak bilinmektedir. Cihannüma kelimesi hem mimarlık terimi olarak hem de coğrafya terimi olarak kullanılmakta olan bir kelime olma özelliğine sahiptir.

 Cihannüma Ne Demek, Ne Anlama Gelir?

 Cihannüma kelimesi günümüzde yaygın olarak kullanılan bir kelime olma özelliğine sahiptir. Cihannüma kelimesinin mimarlık terimi olarak her yan görülebilecek şekilde yapılmış olan camlı çatı katı olarak ifade edilebildiğini söylemek mümkündür. Cihannüma kelimesinin coğrafya terimi olarak ise dünya haritası anlamına geldiği ifade edilebilir.

TDK'ya Göre Cihannüma Kelimesinin Anlamı Nedir?

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Türk dil kurumuna göre cihannüma kelimesinin sahip olduğu anlam dünya haritası olarak ifade edilebilir. Cihannüma kelimesinin anlamı, aynı zamanda her yanı görülebilecek şekilde yapılmış olan camlı çatı katı olarak ifade edilebilir. Katip Çelebi tarafından yazılmış olan Cihannüma adlı bir kitap da bulunmaktadır. Türk dil kurumuna göre Cihannüma kelimesi genel olarak bir coğrafya terimi olarak kullanılmaktadır. Coğrafya da ise dünya haritası olarak ifade edilebilir.

 

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