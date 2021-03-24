Çığır Açmak ne demek? Çığır Açmak deyiminin anlamı ve örnek cümle içinde kullanımı (TDK)

Çığır açmak deyimi günlük hayatta kullanılan deyimlerden bir tanesidir. Durumların hızlı ve etkili biçimde ifade edilmesini sağlayan bu deyim durum özetlemesi açısından oldukça önemlidir. Bu sebeple günlük hayatta en sık kullanılan deyimlerden biridir.

Çığır Açmak Ne Demektir?

Çığır açmak deyimi; yeni bir şey bulmak, yeni bir yöntem ve yol bulmak anlamına gelmektedir. Yeni bulunan durumları ifade etmek amacıyla alanında çığır açmak anlamına gelen bu deyim kullanılmaktadır.

Çığır Açmak Deyiminin Anlamı Ve Örnek Cümle İçinde Kullanımı (TDK)

Çığır açmak deyimi belli bir alanda yeni yöntem bulmak, yeni bir yol izlemek anlamına gelmektedir. Bu sebeple genel olarak alanında değişim yapmak isteyen kişiler için çığır açmak deyimi kullanılır.

Örnek cümle;

Esra, mühendislik alanında çığır açacak bir proje üstünde çalışıyor.