Ciğerimin Köşesi ne demek? Ciğerimin Köşesi deyiminin anlamı ve örnek cümle içinde kullanımı (TDK)

Ciğerimin köşesi deyimi, çok sevdiğimiz insanları niteleme, sevgimizi belli etme amaçlı kullanılan bir sözdür.

Ciğerimin Köşesi Ne Demek?

Ciğerimin köşesi günlük hayatta sevdiklerimizi seslenirken sıklıkla kullandığımız bir sözdür. Ciğerimin köşesi deyiminin anlamı şu şekilde tanımlanabilir: Bir insana karşı olan sonsuz ve büyük sevgimizin, hatta hayatımızda en önemli organ olan ciğerimiz kadar sevdiğimizi belirtmek için kullanılır.

Ciğerimin Köşesi Deyiminin Anlamı (TDK) Nedir?

Ciğerimin köşesi deyimi Türk Dil Kurumunca da tanımlanmış bir deyimdir. Türk Dil Kurumunca tanımı şu şekildedir: Birine çok fazla değer verilip, sevildiğini anlatmak için kullanılan bir söz.

Ciğerimin Köşesi Deyiminin Örnek Cümle İçinde Kullanımı

Ciğerimin köşesi deyimi günlük hayatta sohbetlerde, bir sesleniş amaçlı kullanılır. Örnek olarak: Sen benim ciğerimin köşesisin evladım.