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Hürriyet Eğitim
Haber Giriş: 17.06.2020 - 16:35,Son Güncelleme:

Çiftlikten okula

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Çiftlikten okula
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Arıkanlı Holding bünyesinde yer alan Arıkanlı Çiftliğinde MEF Okulları’na ait doğal sebze ve meyveler yetiştirilen özel bir tarım alanı oluşturuldu. Bu alanda yetiştirilen ürünler 'topraktan sofraya' mantığıyla öğrencilere verilecek.

Çiftlikte doğal tarım yöntemleri ve kimyasallar kullanılmadan üretilecek birçok sebze ve meyvenin fide ekimlerinin tamamlandı. Arazide yazın hasat edilecek ilk mahsuller heyecanla bekleniyor. Önümüzdeki eğitim öğretim yılında okula ait kampüslerinde 'MEF Doğal Ürünler' ile hazırlanan sağlıklı ve lezzetli yemekler servis edileceğini açıklayan okul yetkilileri, kimyasal ve koruyucu işlemden geçmeden öğrencilerin sofralarına taşınacak sebze ve meyve dışında çiftlikten yumurta da çocukların sofrasına geleceğini vurguladı.

Yetkililer, “Önümüzdeki dönemde sebze-meyve ve hayvan çeşitliliğinin artmasını hedefliyoruz. MEF Doğal ile ekolojik dengeyi bozmadan iyi tarım yöntemleri uygulayarak, bitkisel ve hayvansal ürünlerin sağlıklı ve kaliteli bir şekilde yetiştirilip üretilmesi, doğayı-çevreyi koruyan, kollayan nesiller yetiştirmek istiyoruz” dedi.

Çiftlikten okula

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