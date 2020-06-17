Çiftlikten okula

Çiftlikte doğal tarım yöntemleri ve kimyasallar kullanılmadan üretilecek birçok sebze ve meyvenin fide ekimlerinin tamamlandı. Arazide yazın hasat edilecek ilk mahsuller heyecanla bekleniyor. Önümüzdeki eğitim öğretim yılında okula ait kampüslerinde 'MEF Doğal Ürünler' ile hazırlanan sağlıklı ve lezzetli yemekler servis edileceğini açıklayan okul yetkilileri, kimyasal ve koruyucu işlemden geçmeden öğrencilerin sofralarına taşınacak sebze ve meyve dışında çiftlikten yumurta da çocukların sofrasına geleceğini vurguladı.

Yetkililer, “Önümüzdeki dönemde sebze-meyve ve hayvan çeşitliliğinin artmasını hedefliyoruz. MEF Doğal ile ekolojik dengeyi bozmadan iyi tarım yöntemleri uygulayarak, bitkisel ve hayvansal ürünlerin sağlıklı ve kaliteli bir şekilde yetiştirilip üretilmesi, doğayı-çevreyi koruyan, kollayan nesiller yetiştirmek istiyoruz” dedi.