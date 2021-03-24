Çifte Kavrulmuş ne demek? Çifte Kavrulmuş deyiminin anlamı ve örnek cümle içinde kullanımı (TDK)

Deyimler kullanıldığı cümlelere çekici bir hal verirken ayrıca uzun ifadelere gerek kalmadan karşı tarafa his ve düşünceleri aktarmayı da sağlamaktadır.

Çifte Kavrulmuş Ne Demek?

Çifte kavrulmuş deyimi kişiler için pişkin anlamında kullanılmaktadır. Arsız davranışlı, yüzsüz diye tabir edilen kişileri tarif amacı ile çifte kavrulmuş deyimi kullanılmaktadır.

Çifte Kavrulmuş Deyiminin Anlamı (TDK)

Çifte kavrulmuş deyimi TDK ya bakıldığında pişkin kişi olarak tanımlandığı gibi ayrıca çok çile, sıkıntı çekmiş kimseler içinde kullanılmaktadır. Çok çile çeken kişiler de çifte kavrulmuş deyimi ile anlatılmaktadır.

Çifte Kavrulmuş Deyimi Örnek Cümle İçinde Kullanımı (TDK)

Çifte kavrulmuş deyiminin tam olarak anlamını çözebilmek için kullanıldığı cümleyi incelemek önemlidir. Bu sayede deyimin hangi anlamda kullanıldığını rahatça fark etmek mümkündür.