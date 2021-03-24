Çift Sürmek ne demek? Çift Sürmek deyiminin anlamı ve örnek cümle içinde kullanımı (TDK)

Çift sürmek deyimi özellikle çiftçilik ve tarla ile alakalı konuşmalarda kullanılır. Çifte sürmek deyimi mecaz anlamlıdır. Özlü söz niteliği taşır. Cümlede kullanılabilmesi için öncelikle mecaz anlamının bilinmesi oldukça önemlidir.

Çift Sürmek Ne Demek?

Çift sürmek deyimi hemen hemen herkes tarafından bilinir. Tarlaların ekilebilir duruma getirilmesi çifte sürmek deyimi ile açıklanmaktadır. Çift sürme işlemi sapanlarla ya da çiftçilik de kullanılan makineler ile yapılabilir.

Çift Sürmek Deyiminin Anlamı (TDK)

Çift sürmek deyimi sürekli kullanılan deyimlerden biridir. Özellikle kırsal alanlarda yaşayan ve tarla işleri ile uğraşan kişiler bu deyime alışıktır. Çift sürmek sapanlar yardımı ile tarlanın ekilebilir duruma getirilmesinin açıklanmasıdır.

Çift Sürmek Örnek Cümle İçinde Kullanımı

Köyde tarlalar ekilmek için çift sürülmeye başlandı.