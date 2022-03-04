Çift gerektirme nedir? Matematikte çift gerektirme örnekleri

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Çift gerektirme, çift yönlü önermelerde doğruluk değerinin 1 olarak görüldüğü gerektirme önermesidir. Gerektirme, matematik-geometri terimleri arasında yer almaktadır. Gerektirme önerme sembolü; p=>q olarak verilmektedir. Bu sembole göre gerektirme değeri daima 1 çıkmalıdır. Çift gerektirme örnekleri ile konu daha iyi anlaşılabilmektedir. Çift gerektirme sembolü, p ve q şeklinde ifade edilmektedir.

Çift Gerektirme Nedir?

Çift gerektirme bir matematikte geometri terimi olarak bilinmektedir. Çift gerektirme daima doğru (tatoloji) olan çift yönlü ve koşullu önermedir. Tatoloji, daima doğru, eşsöz anlamı taşıyan bir sözcüktür. Tanımlamayı kendi kapsamıyla oluşturan bir istem olarak işlev görmektedir. Çift gerektirme terimi sembolle ifade edilebilmektedir. Bu sembol ise; p ve q şeklinde işlem görmektedir. Bu sembole göre çift yönlü önerme doğruluk sonucu daima 1 olarak görülmektedir. Bir matematik terimi olan çift gerektirme sembolü p ile q şeklindedir. Çift gerektirmeye başka bir tanım da her yönden bakıldığında aynı sonuca vardıran durum olarak yapılabilmektedir. Yani mezun olabilmek için çok çalışmak gerekmektedir. Başka yönden bakacak olursak, sadece çok çalışarak okuldan mezun olabilirim. Örneği de verilebilmektedir.

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Matematikte Çift Gerektirme Örnekleri

Matematikte bir geometri terimi olan çift gerektirme, bir önermedir. Çift gerektirme örneği;

P: _7_(_18)=11dir.

q:11 ise bir asal sayı olarak bilinmektedir.

Bu durumda, eldeki önergelere göre p q çift gerektirmesinin gösterim şekli şöyle olmalıdır.

P önermesi doğruluk değeri 1 olup, q önermesinin de aynı şekilde 1 olduğu bilinmektedir.

Çift yön ve bir denk olan p q değerleri 1 olması dolayısıyla örnek çift gerektirmedir.

Bir başka örnek;

Eşkenar bir üçgende, sadece iç açılar eşit ise bu birleşik bir önermedir. Aynı zamanda ise çift gerektirme örneğidir.