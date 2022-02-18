Çift dereceli terimlerin kat sayıları toplamı nasıl bulunur? Formülü ve örnekleri ile konu anlatımı

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Çift dereceli terimlerin toplamı konusunda bilgi sahibi olunması, karşı karşıya kalınan soruların çözümü noktasında kişilere önemli ölçüde büyük olan kolaylıklar sağlayacaktır. Bu bakımdan mümkün olan en iyi şekilde öğrenilmesi gerekliliği söz konusu olan konu başlıklarından birini oluşturmaktadır.

Çift Dereceli Terimlerin Kat Sayıları Toplamı Nasıl Bulunur?

Öğrencileri en çok zorlayan ve araştırmaya yönelten konu başlıklarından bir tanesi çift dereceli terimlerin kat sayıları toplamının bulunması olmaktadır. Bundan dolayı pek çok öğrenci çift dereceli terimlerin kat sayıları toplamı nasıl bulunur sorusu konuyla alakalı olarak en çok sorulan sorulardan bir tanesi olarak karşımıza çıkmaktadır. Bundan dolayı konuyla alakalı olarak mümkün olduğunca anlaşılır ve doğru olan bilgelerin verilmesine çaba gösterilmiştir.

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Çift dereceli terimlerin katsayıları toplamı formülü: P (1) + P (-- 1)

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2 şeklindedir. Bu formül sayesinde çift dereceli terimlerin katsayıları toplamını kolaylıkla bulmanız mümkün hale gelmektedir.

Formülü ve Örnekleri İle Konu Anlatımı

Çift dereceli terimlerin kat sayıları toplamı nasıl bulunur sorusu çok fazla öğrencinin sorduğu ve yanıtını büyük bir dikkat göstererek araştırdığı bir konu oluşturur. Bu konuda yardım alınabilecek en önemli unsuru ise hiç şüphesiz formüller oluşturmaktadır. Burada çift dereceli terimlerin kat sayıları toplamını bulmaya yardımcı formül büyük bir önem kazanmaktadır. Bu sebeple formülün çok iyi bir şekilde öğrenilmesi ciddi bir önem teşkil etmekte ve bireye ilerde çift dereceli terimlerin kat sayılarının bulunması noktasında önemli kolaylıklar sağlayacaktır.

Buna göre P(x) polinomunun çift dereceli (kuvvetli) terimlerinin mevcut katsayılarının toplamı P(1)+P(−1)2 ‘dir.

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2 olarak bulunmaktadır.

Çift dereceli terimlerin kat sayıları toplamı konusunun birey tarafından en iyi şekilde anlaşılabilir olması çok ciddi bir önem barındırmaktadır. Bu doğrultuda bireyin en önemli yardımcısı verilen örnekler olacaktır. Bundan dolayı da anlatılan konun anlaşılırlığının artırılması adına bazı örneklerin verilmesi kişilere büyük bir katkı sunacaktır. İşte bunun sağlanması adına verilen örnekler şunlar olmaktadır:

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Soru 1 : P (x) = (x üzeri 2 -- 9 9x+6)üzeri 4 polinomu açılıp düzenlendiğinde çift sayıların toplamı kaç olur?

Sorunun Çözümü:

Çift dereceli terimler toplamı = P(1) + P(−1)2

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2

P (x) = ( x üzeri 2--9 x + 6) üzeri 4

P (1)= (1 üzeri 2 -- 9.1 + 6 )üzeri 4 = (1 --9 + 6 )üzeri 4 = 2 üzeri 4 tür.

P (--1) = ((-- 1 ) üzeri 2 --9. (--1) + 6) üzeri 4 = 16 üzeri 4 = 2 üzeri 16 dır.

P (1) + P (--1 ) 2 üzeri 4 + 2 üzeri 16 2 silinir ( 2 üzeri 3 + 2 üzeri 15 )

------------------- = --------------------------- = ----------------------------------------- = 2 üzeri 3 + 2 üzeri 25 olur.

2 2 2 silinir

Sizler de verilmiş olan örnekten faydalanarak çift dereceli terimlerin kat sayıları toplamı konusunu daha iyi anlayarak öğrenmeye çalışabilirsiniz. Böylece konuyla alakalı olarak karşınıza çıkabilecek olan problemlerin çözüm noktasında zorlanmadan sorunun çözümüne oldukça kolay bir şeklide ulaşmayı önemli ölçüde başarabilirsiniz. Çünkü konun bireyler tarafından iyice anlaşılır olması noktasında örneklerden yararlanılarak konuya çalışılması çok büyük bir önem barındırmakta ve yol gösterici olmaktadır.