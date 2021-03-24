Çıfıt Çarşısı ne demek? Çıfıt Çarşısı deyiminin anlamı ve örnek cümle içinde kullanımı (TDK)

Çıfıt çarşısı deyimini sıklıkla duyarız. Bu deyim de mecaz anlamı ile kullanılmaktadır. Dilimizde bu tarzda pek çok deyim vardır. Bu sebeple Türkçe oldukça zengin bir dildir. Çıfıt çarşısı ortalığın kötülüklerle karmakarışık edilmesi anlamında kullanılır.

Çıfıt Çarşısı Ne Demek?

Hileler ve çeşitli düzenbazlıklar ile her yeri karmakarışık bir duruma getirmek ve düzeni bozmak anlamları ile kullanılan bir deyimdir.

Çıfıt Çarşısı Deyiminin Anlamı (TDK)

Deyimler kalıplaşmış olan sözcüklerdir. Bu sözcükler özlü söz gibidir. Gerçek anlamının dışında kullanılmaktadır. Çıfıt çarşısı deyimi de hile ve oyunlar ile ortamı ya da durumu karışık bir hale sokma gibi olaylar karşısında söylenen bir deyimdir.

Çıfıt Çarşısı Deyiminin Örnek Cümle İçinde Kullanımı

Burayı Çıfıt çarşısına çevirmenize izin vermem.

Cümlede burayı kötü oyunlarınız ile karıştırmanıza izin vermem anlamında kullanılmıştır.