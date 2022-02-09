Cidde nerede, hangi ülkeye bağlı? Cidde'de gezilecek yerler ve denizin içindeki cami

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Arabistan gezisi yapan kişilerin mutlaka uğradığı yerlerden birisi de Cidde olmaktadır. Cidde kulesi ve Camisi pek çok kişi tarafından merak edildiği için yıl içerisinde de pek çok turist ağırlamaktadır.

Cidde Nerede?

Cidde Kızıldeniz kıyısında yer almaktadır. Liman kenti olan Cidde aynı zamanda Mekke'nin limanı ve deniz yolu ile gelen hacıların karaya çıktıkları yer olarak bilinmektedir. Hava yolu taşımacılığında da geçiş yolu olan Cidde Suudi Arabistan Krallığının diplomatik merkezi konumunda bulunmaktadır.

Cidde Hangi Ülkeye Bağlı?

Cidde'de Suudi Arabistan ülkesine bağlıdır. Başkenti Riyad'dan sonra ikinci büyük şehri olarak bilinmektedir. Cidde bir liman kentidir. Bu nedenle denizi ve plajları ile ünlüdür. Cidde'ye giden herkesi çölün ortasında sahip olduğu yeşil alanları ile de merak edilmektedir. Bu özellikleri ile Cidde turizm açısından odak noktası olmaya devam etmektedir.

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Suudi Arabistan'ın ikinci büyük şehri olan Cidde ekonomik yatırımları ile kendisini çeken bir yer olma özelliğine sahiptir. Kızıldeniz kıyısında yer alan Cidde şehri manzarasında da bu deniz bulunmaktadır. İslamiyet'ten önce kurulmuş şehir daha sonralarda liman kenti özelliğine getirilmiştir.

Cidde'de Gezilecek Yerler

Cidde de tarih açısından önemli olan pek çok gezilecek yer bulunmaktadır. Suudi Arabistan'a gezi yapan herkesin uğradığı ve merak ettiği bu yerler şunlardır:

- Abdul Raouf Khalil Müzesi: Bu müze Cidde şehrinin tarihini yansıtmaktadır. En eski ve tarihi bir müze olan Abdul Raouf Khalil Müzesi şehrin tarihini yansıtan önemli sunumlar içermektedir. Şehrin 2500 tarihini incelemek isteyen kişilerin mutlaka gezmesi ve görmesi gereken tarihi yerlerde birisi olmaktadır.

- Bait Al Balad: 20 yüzyılın başlarında Bait Al Balad İngiliz sömürgesine hizmet vermiştir. 1915 ile 1930 yıllarında bu amaca hizmet veren yapı günümüzde Cidde'nin tarihini yansıtan eserlere ve fotoğraflara sahiptir. Arap mimarisinin bir örneği olan yapı krem rengi ile de dikkat çekmektedir. Ayrıca yapı UESCO Dünya Mirası Listesine de dahil ediliştir.

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- Darat Safeya Binzagr: Darat Safeya Binzagr Arap usulü ile icra edilen sanatın sanat severler ile buluştuğu önemli sanat galerilerinden birisidir. Binanın yapımı 1995 yılında tamamlanmış ve 2000 yılında açılarak ülkenin sanat dünyasına büyük katkı sağlamıştır.

- Hassan Enany Mosque: Hassan Enany Camii Şeyh Hassan Muhammet tarafından yaptırılmıştır. Yapımına 1982 yılında başlanmış ve 3 yıl sonra tamamlanarak açılmıştır. Konum olarak Kral Çeşmesine yakın bir yerde bulunmaktadır. Huzurlu bir iklime sahiptir.

- King Fahd Fountain: Bu çeşme 1983 yılında açılmıştır. Dünyanın en güzel çeşmelerinden biri olarak kabul edilmiştir. İlk yapıldığı zaman 120 metreye kadar yükselen bu çeşme teknolojik gelişmeler sonucunda 312 metreye kadar yükselebilmiştir. Böylece dünyanın en yüksek çeşmesi özelliğine de sahip olmuştur.

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Cidde'de Deniz İçindeki Cami

Cidde'de ünlü tarihi yerler içerisinde bulunan camilerden birisi de Al Rahma Camisidir. Bu caminin en önemli özelliği Kızıldeniz'in üzerine konumlandırılmış olmasıdır. Kızıldeniz üzerine bulunan bu cami bu özelliği sebebi ile yüzen camii olarak da adlandırılmaktadır. Açık avluda dolaşan ziyaretçiler gün batımındaki muhteşem manzaraya hayran kalmaktadır. Geleneksel desenler ile inşa edilen cami Cidde içerisinde mutlaka gezilmesi ve görülmesi gereken yerlerden birisi olmaktadır.