Cici Bici ne demek? Cici Bici deyiminin anlamı ve örnek cümle içinde kullanımı (TDK)

Genellikle sevimli kız çocuklarının süslü püslü giyindiklerinde kullanılan deyimlerimizden birisi de "cici bici" olmaktadır.

Cici Bici Ne Demek?

Son derece süslü, göz alıcı ve sevimli giysiler için kullanılan "cici bici" deyimi aynı zamanda süs eşyaları için de kullanılmaktadır.

Cici Bici Deyiminin Anlamı

Özellikle çocukların kıyafetleri için kullanılan cici bici deyimi, bu kıyafetlerin son derce süslü olduğunu söylemektedir. Diğer bir yandan bu deyim narin kişileri tanımlamak için de kullanılabilmektedir. Deyimin kullanıldığı son yer ise gerek dekorasyonda kullanılan süs eşyaları olsun gerekse takılar olsun süslü ve göz alıcı olduğunu anlatmaktadır.

Cici Bici Deyiminin Örnek Cümle İçerisinde Kullanımı

Bu sabah dört yaşındaki kızım kendisini prenses gibi hissederek uyandı, bu sebeple dolabında bulduğu en cici bici kıyafetlerini giymek için ısrar etti.