Çiçek Vermek ne demek? Çiçek Vermek deyiminin anlamı ve örnek cümle içinde kullanımı (TDK)

Çiçek vermek deyimi genelde ağaçların ya da küçük bitkilerin çiçekler açması durumunda kullanılır. Meyve ağaçlarında meyve oluşmadan önce çiçekler oluşur. Ağaçların çiçeklenmesi ile ilkbahar da müjdelenmiş olur.

Çiçek Vermek Ne Demek?

Çiçek vermek deyimi meyve ağaçlarının ya da çiçekli bitkilerin çiçek açmaya başlamak için hazırlık yapması şeklinde ifade edilebilir. Öncelikli olarak çiçek tomurcukları oluşur. Sonrasında ise çiçeklenme işlemi gerçekleşir.

Çiçek Vermek Deyiminin Anlamı (TDK)

Bitkiler kışın yapraklarını ve çiçeklerini kaybeder. Sadece gövde kısmı kalır. İlkbaharın gelmesi ile birlikte de yapraklar tekrar oluşur ve çiçek çıkarır. İşte bu oluşum çiçek vermek deyimi ile açıklanmaktadır.

Çiçek Vermek Örnek Cümle İçinde Kullanımı

Baharın gelmesi ile birlikte ağaçlar çiçek vermeye başladı.