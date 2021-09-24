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Çiçek Türleri Ve İsimleri Nelerdir? En Nadide, En Özel Çiçekler Hangileridir?

Çiçek Türleri Ve İsimleri Nelerdir En Nadide, En Özel Çiçekler Hangileridir

İnsanların hayatını güzelleştiren oldukça güzel çiçekler bulunmaktadır. Bu çiçeklerin bazıları son derece nadir bir yapıya sahiptir. Nadide olan bu çiçeklerin özellikleri de herkesin ilgisini çekmektedir. Nadide çiçeklerin bakımı da oldukça özeldir. Sizler için Çiçek türleri ve isimleri nelerdir? En nadide, en özel çiçekler hangileridir ayrıntılı bir şekilde derledik.

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Çiçek türleri arasında çok sayıda seçenek bulunmaktadır. Bu çiçek türlerinin sayıları yüzlercedir. Yani her çiçek türünü bilmeniz oldukça zordur. Ancak ilgi çeken ve çok sevilen çiçek türlerini kolayca öğrenebilirsiniz. Bu çiçek türlerinin özelliklerini bilmeniz yeterli olacaktır. 

 Çiçek Türleri ve İsimleri Nelerdir? 

Lale 

 En sevilen çiçek türlerinin başında lale gelmektedir. Laleninok güzel renkleri ve görünümü bulunmaktadır. Bu yüzden herkesin sevdiği ve ilgi duyduğu bir lale çeşidi bulunmaktadır. 

 Lale zambakgiller familyasına ait bir çiçek türüdür. Bu çiçek türünün sıklıkla süs bitkisi olarak kullanıldığı görülmektedir. Laleler bulunduğu alanlara güzellik vermekle birlikte dikkat çekmeyi de kolayca başarmaktadırlar. 

 Lalenin anavatanı Hindukuş, Tanrı Dağları ve Pamir olarak bilinmektedir. Bu bitkinin soğanı Anadolu'ya geldikten sonra yaygınlaşmaya başlamıştır. Türkler tarafından Anadolu'ya getirilen laleler kısa zamanda oldukça popüler bir hale gelmiştir. 

Gül 

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 En bilinen çiçeklerden birisi hiç şüphesiz ki güllerdir. Gül oldukça yaygın olan ve her yerde kolayca bulunan bir çiçektir. Renk seçenekleri bakımından çok sayıda gül olduğu görülmektedir. En çok beyaz ve kırmızı gül dikkat çekmektedir. Özellikle kırmızı gülün seveni oldukça çoktur. 

Kasımpatı ​​​​​​

 Kasımpatı çiçeği papatyagiller familyasına ait bir çiçektir. Saksıda veya kesme şekilde kasımpatı bulmak mümkündür. Kasımpatı çiçeğinin içerisinde yaklaşık olarak 30 adet tür barınmaktadır. Çiçeğin isminin ise Kasım ayında aniden açmasından geldiği düşünülmektedir. Kasımpatının papatyaya benzer türü, büyük türü, düğme gibi küçük türü ve daha birçok çeşidi bulunmaktadır. 

Nergis 

 Nergis, beyaz ve sarı renk ağırlığında olan güzel kokulu bir çiçektir. Özellikle birçok köşe başında nergis satan kişileri görebilirsiniz. Alınan nergisler suyun içerisine konularak uzun bir süre bakılmaktadır. Tabi daha farklı nergisler bulmakta mümkündür. 

Sümbül 

 Rengarenk yapısı ve hoş şekli ile sümbül çiçeği mor, beyaz, pembe ve daha birçok renkte bulunabilmektedir. ​​​​​

 En Nadide, En Özel Çiçekler Hangileridir? 

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 Çiçek türleri arasında bazı türlerin çok nadir bulunduğu bilinmektedir. Nadir bulunan bu çiçekler iyi bir bakım ve ilgi ile uzun süre hayatta kalabilir. Bazı çiçekler soğuk iklimleri severken bazıları ise

 sıcak iklimlerde daha kolay yetişir. 

Ateş Lalesi 

 Ateş lalesi çok nadir bulunan türlerden birisidir. Bu çiçek yapraklarındaki desenler ve renkleri ile ilgi çekmektedir. Özellikle yaz mevsiminde son derece aktif bir yapısı vardır. Ateş lalesi saksıda veya toprakta yetiştirmek için son derece uygundur. 

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Ceset Çiçeği 

 İsmi gibi görünümü de farklı olan bu çiçeğin nadir bulunduğu bilinmektedir. Dünya üzerinde yer alan en büyük çiçekli yapı ceset çiçeğinde bulunmaktadır. Ancak çiçeklenmesi yaklaşık olarak 7 yıl sürmektedir. Bu yüzden nadide çiçekler arasında yer almaktadır. 

Juliet Gülü 

 En pahalı gül türlerinden birisidir. Bu gül türünün oluşması yaklaşık olarak 15 yıl almıştır. Görenleri kendine hayran bırakan Juliet gülü dünyanın en nadide çiçekleri arasında yer almaktadır. 

Maymun Orkide 

 Bir orkide türü olan maymun orkide oldukça değişik bir görünüme sahiptir. Bu orkide türünü görenler çok şaşırmaktadır. Çünkü orkidenin şekli maymun yüzüne benzemektedir. Nadide türlerden birisi olan maymun orkidenin yaşam alanı ise ağırlıklı olarak Güney Amerika'dır.

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