Çiçek Gibi ne demek? Çiçek Gibi deyiminin anlamı ve örnek cümle içinde kullanımı (TDK)

Çiçek gibi deyimi güzel ve temiz bir şekilde yapılan işler için kullanılan bir deyimdir. Genelde güzel işler için çiçek gibi deyimi kullanılır. Bu deyim gerçek anlamının dışındadır. Bu sebeple cümlede iyi bir şekilde kullanılabilmesi için mecaz anlamının öğrenilmesi gerekir.

Çiçek Gibi Ne Demek?

Bakımlı olan, güzel görünen her şey için çiçek gibi deyimi kullanılabilir. Bunun yanında özellikle kadınlar güzel giyindiğinde çiçek gibi deyimi sıklıkla kullanılır.

Çiçek Gibi Deyiminin Anlamı (TDK)

Güzel yapılmış bir şey ile ilgili övgüler çiçek gibi deyimi ile ifade edilir. Bir kişi güzel giyinmişse, bir oda güzel temizlenmişse ve buna benzer durumlarda sıklıkla çiçek gibi deyimi kullanılmaktadır.

Çiçek Gibi Örnek Cümle İçinde Kullanımı

Şiir okuyan kız çiçek gibi giyinmişti.