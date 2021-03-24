Çiçeği Burnunda ne demek? Çiçeği Burnunda deyiminin anlamı ve örnek cümle içinde kullanımı (TDK)

Çiçeği burnunda deyimi bir işe yeni başlayan ve o işte tecrübesiz olan kişiler için kullanılan bir deyimdir. Bu gibi durumlarda genellikle çiçeği burnunda deyimi kullanılır. Bu deyimin dilimize nasıl geldiği ya da kimin söylediği belli değildir. Özlü söz niteliğindedir tek başına kullanımı bir anlam ifade etmez.

Çiçeği Burnunda Ne Demek?

Yeni olmuş olan bir olay ya da eski bir durumun güncellenmesi gibi olaylarda çiçeği burnunda deyimi kullanılır.

Çiçeği Burnunda Deyiminin Anlamı (TDK)

Yeni yapılmış olan bir iş ya da olayda çiçeği burnunda deyimi kullanılır. Yani bu anlam daha çok taze üzerinden çok zaman geçmedi anlamlarına gelir. Çiçeği burnunda deyimi diğer deyimlerde olduğu gibi mecaz anlamı ile kullanılmaktadır.

Çiçeği Burnunda Örnek Cümle İçinde Kullanımı

Çiçeği burnunda anne kızını kollarının arasında uyutmaya çalışıyordu.

Bu cümlede yeni doğum yapmış ve henüz annelik hakkında pek bir bilgisi olmayan bir kadından bahsedilmektedir.