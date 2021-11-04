Cibin ne demek, ne anlama gelir? Cibin kelimesinin TDK sözlük anlamı...

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Sosyal medyada karşılaşılan bir kelime olan cibin kelimesinin bazı anlamları bulunuyor. Cibin kelimesi TDK'ya göre sinek veya sivrisinek anlamlarına sahip olan bir kelimedir.

Cibin Ne Demek, Ne Anlama Gelir?

Türkçe dilindeki her kelimenin ifade ettiği bir anlam vardır. İfade edilen anlamlar her insan tarafından bilinmesi gerekir. Konuşurken veya yazı yazarken anlamı bilinmeyen kelimelerin kullanımı tercih edilmiyor. Cibin kelimesinin anlamını bilmeyen bireyler, anlamını öğrenebilmek için çaba harcıyor. Cibin kelimesi, sinek anlamına sahip bir kelimedir. Sinek anlamıyla bilinen ve belirlenen anlam dışında kullanılmayan bir kelime türüdür. Cümle yapısına uygun olarak sinek anlamında kullanılabilir. Farklı anlamlarda kullanılan bir kelime değildir.

Cibin Kelimesinin TDK Sözlük Anlamı

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Bazı durumlarda kelimelerin anlamları yanlış öğrenilebiliyor. İnternet üzerinde bir araştırma yapıldığında kelimelerin anlamları yanlış belirtilebiliyor. Cibin kelimesi de, anlamı yanlış bilinen kelimelerden biridir. TDK cibin kelimesinin sözlük anlamını açıklayarak, doğru kullanılmasını hedefliyor. Cibin kelimesi TDK'da sinek anlamında kullanılmalıdır. Cibin kelimesinin anlamını sivrisinek olarak da kabul etmek mümkündür. Arada çok bir fark bulunmayan iki kelimedir.