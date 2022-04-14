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Choose 2. Ve 3. Hali Nedir? Choose Fiilinin İkinci Ve Üçüncü Zaman Halleri İle Örnek Cümleler

Choose 2. Ve 3. Hali Nedir Choose Fiilinin İkinci Ve Üçüncü Zaman Halleri İle Örnek Cümleler

İngilizcede de tıpkı dilimizde olduğu gibi kelimeler özne, nesne, canlı ve cansız varlıklar, fiil olarak ayrılır. İngilizce fiiller, bu dili öğrenmek ve konuşmak isteyen bir kişinin mutlaka öğrenmesi gerekenlerdendir. Choose, İngilizce bir fiildir. Choose fiili zaman hallerine göre farklı yazılıp telaffuz edilir. Choose 2. ve 3. hali nedir? Choose fiilinin ikinci ve üçüncü zaman halleri ve örnek cümlelerle derledik.

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 Choose, İngilizce de çok sık kullanılan bir fiildir. Bu fiilin diğer bir özelliği de düzensiz fiillerden olmasıdır. Bu durumda choose fiili 2. ve 3. zaman hallerinde ek almak yerine değişir. İngilizce öğrenirken fiileri zamanlara göre çekimlemek zor olabilir. Ancak zamanla bu bilgi oturacaktır. 

 Choose 2. ve 3. Hali Nedir? 

 Düzensiz fiileri, düzenli fiillere göre öğrenmek daha zordur. Çünkü düzensiz fiiller ek almak yerine değişirler. Choose, seçmek anlamına sahip düzensiz bir fiildir. Choose fiilinin 2. zaman hali chose şeklindedir. Fiilin 3. hali ise chosen olarak yazılır ve telaffuz edilir. Fiilerin ikinci hali Past Tense konusu, 3. hali de Perfect Tense konusudur. 

 Choose Fiilinin İkinci ve Üçüncü Zaman Halleri ile Örnek Cümleler 

 İngilizce bir konuyu daha iyi öğrenebilmek için mutlaka örnek cümleler incelenmelidir. Sizler için choose fiili 2. ve 3. zaman halleri örnek cümlelerini verdik;

 -Mother chose this state.

 -I have chosen these jumper.

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