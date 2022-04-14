Choose 2. Ve 3. Hali Nedir? Choose Fiilinin İkinci Ve Üçüncü Zaman Halleri İle Örnek Cümleler

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Choose, İngilizce de çok sık kullanılan bir fiildir. Bu fiilin diğer bir özelliği de düzensiz fiillerden olmasıdır. Bu durumda choose fiili 2. ve 3. zaman hallerinde ek almak yerine değişir. İngilizce öğrenirken fiileri zamanlara göre çekimlemek zor olabilir. Ancak zamanla bu bilgi oturacaktır.

Choose 2. ve 3. Hali Nedir?

Düzensiz fiileri, düzenli fiillere göre öğrenmek daha zordur. Çünkü düzensiz fiiller ek almak yerine değişirler. Choose, seçmek anlamına sahip düzensiz bir fiildir. Choose fiilinin 2. zaman hali chose şeklindedir. Fiilin 3. hali ise chosen olarak yazılır ve telaffuz edilir. Fiilerin ikinci hali Past Tense konusu, 3. hali de Perfect Tense konusudur.

Choose Fiilinin İkinci ve Üçüncü Zaman Halleri ile Örnek Cümleler

İngilizce bir konuyu daha iyi öğrenebilmek için mutlaka örnek cümleler incelenmelidir. Sizler için choose fiili 2. ve 3. zaman halleri örnek cümlelerini verdik;

-Mother chose this state.

-I have chosen these jumper.