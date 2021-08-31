Chevrolet Hangi Ülkenin Markası Ve Nerede Üretiliyor? Chevrolet Ne Zaman Kuruldu, Sahibi Kim Ve Kısaca Tarihçesi

Şirket öncelikle 1914 senesinde papyon biçimindeki logosunu kullanmıştır. General Motors'un amiral gemisi halinde olan markalarından biridir. Türkiye'de 2005 senesinde 1.5 Milyar dolar kazanç elde etmiştir. Yalnızca otomobil ile kalmayıp kamyon ve kamyonet türlerinin üretimi de yapmaktadır.

Chevrolet Hangi Ülkenin Markasıdır?

Chevrolet, Amerika merkezli olan bir otomobil markasına verilen isimdir. İsmini ise şirketin kurucusu olan kişinin soyadından almış bulunmaktadır.

Chevrolet Nerede Üretilmektedir?

Chevrolet araçları Amerika içerisinde üretilen bir markadır. Chevrolet markası, 1918 tarihinde yaklaşık olarak yarısını Genaral Motor adı verilen şirkete satmıştır. 2015 yılında ise Doğu Avrupa üzerinden çekilmiştir. Bununla birlikte bu marka belirli olan ülkelerde hizmet vermeye devam etmektedir.

Chevrolet ne zaman kuruldu?

Chevroölet şirketi esas olarak 1911 tarihinde kurulmuş lan ve otomobil satışı bazlı olan bir şirkettir. 1911 yılından itibaren varlığını sürdürmeye devam etmiştir.

Chevrolet Markasının Sahibi Kimdir?

Chevrolet markasının sahibi, ismini soyadından almış olan Louis Chevrolet’tir. Louis Chevrolet 1911 tarihinde bu markayı kurarak geniş bir alana hizmet etmesini sağlamıştır.

Chevrolet Markasının Kuruluşu ve Tarihçesi Nedir?

Chevrolet, Chevy ya da Chevrolet Division of General Motors Company, 1911 tarihinde kurulan Amerika merkezli olan bir otomobil şirketidir. İsmini markanın kurucusu olan Louis Chevrolet'in soyadından almıştır. 1918 tarihinde % 54,6’sını satın almış olan General Motor'un bünyesine geçmiş bulunmuştur. 2015 yılının sonu itibari ile Batı ile Doğu Avrupa'dan çekilmeye karar vermiştir.

Chevrolet araçları için servis hizmeti sunmaya ve orijinal Chevrolet parçalarının tedarik edilmesi işlemlerine devam etmektedir. Türkiye geneline bakıldığında ise 66 tane yetkili servis bulunur.