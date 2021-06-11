Chat ne demek? TDK'ya göre chat kelimesinin anlamı nedir? Chat sözlük anlamı

Yabancı dilden Türkçeye geçen kelimeler arsında sayılan chat kelimesi sanal sohbet veya sohbet şekli olarak kullanılan bir kelimedir. Kelimenin kökü İngilizce olarak geçmekte ve dolaylı olarak sohbet ortamı veya sohbetin sanal ortamdaki hali demektir.

Türk Dil Kurumuna Göre Chat Kelimesinin Anlamı Nedir?

Chat kelimesi yabancı kökenli bir kelime olarak Türkçeye sonradan geçiş yapmıştır. Türkçe kullanımında yabancı kökenli olarak belirtilerek anlamı sohbet veya sanal ortamda yapılan sohbet demektir. Sanal sohbet kelimesi teknolojik gelişmeler ve iletişim ağındaki hız neticesinde ortaya çıkan bir kelime olduğu için Türkçe karşılığı sanal olarak iletişim kurmak demektir.

Chat kelimesinin sözlük anlamı ise sanal ortamda yapılan iletişim olarak bilinmektedir. İnternet üzerinden kişilerin iletişim kurmak amacıyla sohbet ettikleri sonradan gelişmiş bir yöntemdir.

Türkçe dil yapısına uygun olmadığı için chat kelimesi Türkçe karşılığı şeklinde kullanılmaktadır. Türkçe karşılığı sohbet olarak kullanılması Türk Dil kurumuna göre daha uygun bulunmaktadır.

İnternet ağı üzerinden yapılan iletişim biçimi anlamında da kullanılmaktadır. Yüz yüze iletişim ile sözlü iletişim imkanı sağlamaktadır. Dünyanın her yerinden ulaşılma imkanı sağlayan bir uygulama yöntemi olması sanal sohbeti daha çok tercih edilir hale getirmekte ve dünyanın her yerinde chat adı ile kullanılması yaygın olmaktadır.