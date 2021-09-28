Ch3oh (metanol) nedir, asit mi baz mı ve apolar mı polar mıdır? Ch3oh suda çözünür mü ve hidrojen bağı var mıdır

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Ch3oh, bir madde adıdır. Günlük hayatta pek fazla karşımıza çıkmasa da kimya ve biyoloji alanı ile ilgilenen kişilerin mutlaka bu konu hakkında bilgi sahibi olması gerekir. Kimyasal bir bileşken olan ch3oh, sıvı haldedir. Ayrıca özellikleri arasında renksiz ve uçucu bir madde olması da vardır.

Ch3oh (Metanol) Nedir?



Ch3oh, en basit açıklamasıyla metil alkoldür. Yani alkol çeşitleri arasında en basit olanıdır. Renksiz ve sıvı halde olan metanol aynı zamanda uçucu bir maddedir. Ph değeri ise 7 civarıdır. Günümüzde metanol, hidrojen ve karbonmonoksitin yüksek ısı ve yüksek basınç ile üretilmektedir.



Ch3oh Asit mi? Baz mı?



Ch3oh, asit mi baz mı en sık merak edilen sorulardan bir tanesidir. Ancak metanol ne asittir, ne de bazdır. Ch3oh, nötr bir maddedir. Dolayısıyla çözünürken iyonlarına ayrılmaz. + ve - iyonları birbirine eşittir.



Ch3oh Apolar mı? Polar mı?



Metanol kimyasal maddesi içeriğinde bulundurduğu OH ile kısmı negatif ve pozitif yükler içerir. Bu yüzden de polar bağ içerir ve polar maddedir.



Ch3oh Suda Çözünür mü?



Metanol yani ch3oh, içerisinde hidrojen bağlar bulundurur. Bu yüzden çözünmesi kolaydır. Ancak polar olmayan maddeler içerisinde çözünmez. Ancak metanol suda çözünür.



Ch3oh Hidrojen Bağı Var mıdır?



Ch3oh, yani metil alkol suda çözünen bir maddedir. Suda çözünmesini kolaylaştıran hidrojen bağlar bulundurur. Ch3oh içerisinde hidrojen bağı vardır.