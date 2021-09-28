Ch3cooh nedir, asit mi baz mı ve kuvvetli asit midir? Asetik asit (ch3cooh) yaygın adı nasıldır ve organik midir

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Asetik asit ya da etanoik asit CH3COOH formüllü olan bir organik asittir. Bununla birlikte sirkeye ekşi tadını ve oldukça keskin kokusunu vermesi ile bilinmektedir. Karboksilik asitlerin esasen en küçüklerindendir. Bir diğer deyiş ile en küçük olan formik asittir. Doğa içerisinde karbonhidratların yükseltgenmesi ile oluşmaktadır. Sanayide asetik asit hem biyolojik yıl ile hem de sentetik yol ile imal edilmektedir. Tuz ve esterine ise asetat denir. Suda bütünüyle çözünmektedir.



Asetik Asit Yaygın Adı Nedir?



Asetik asit halk dilinde yaygın biçimde bilinen asitlerden birisidir. Kimyasal adı etanoik asit olan asetik asit, genel olarak halk arasında sirke asidi şeklinde isimlendirilmektedir ve bu isim ile bilinmektedir. Asetik asitin kimyasal olan formülü CH3COOH biçimindedir. Açık formülü CH3COOH şeklinde olan bu asidin kapalı olan formülü ise C2H4O2 şeklinde gösterilmektedir.



Asetik Asit Organik midir?



Asetik asit ya da etanoik asit esas olarak CH3COOH formüllü olan bir organik asittir. Çok sayıda özelliğe sahip olan bu madde büyük bir öneme sahip olmaktadır. Etanoik asit şeklinde de isimlendirilen asetik asit, iki karbonlu olan bir karboksilik asittir. Kendisine özgü olan ekşi tadı ve keskin bir kokusu bulunan renksiz bir sıvıdır. Asetik asit, iki tane karbonlu olan bir karboksilik asittir. CH3COOH, böcek öldürücüler ve plastikler gibi çok çeşitli nitelikteki kimyasal ürünlerin imalatında kullanılmaktadır.



Asetik Asit, Asit mi Baz mı?



Ch3cooh formülü asetik asit şeklinde bilinen bir organik asit çeşididir. Ch3cooh etanoik asit adı ile da bilinmektedir. Sirkenin temelini meydana getiren ve sirkeye mevcut kekremsilik sağlamakta olan Ch3cooh yani asetik asittir.