Cezim ne demek, ne anlama gelir? Cezim kelimesinin TDK sözlük anlamı...

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Yabancı kökene sahip olan cezim sözcüğü, Türkçede belli bir yapı adına anlama sahiptir. Bu anam daha çok kelime ya da harfler üzerinden amaca uygun kullanımı noktasında öne çıkar. Yapısı itibariyle ise Türkçede kullanılan bir durum olmadığını ifade etmek gerek.

Cezim Ne Demek, Ne Anlama Gelir?

Harflerin üzerine yerleştirilen küçük bir daire cezim olarak bilinmektedir. Özellikle Arapça ile beraber farklı diller üzerinden kullanılır. Bunun belli bir amacı vardır ve amaca uygun şekilde cümle içerisinde değerlendirilir. Genel olarak okunan harflerin hareketini yok saydıran ya da yok eden bir yuvarlak olarak değerlendirilir.

Cezim Kelimesinin TDK Sözlük Anlamı

Türk Dil Kurumu açısından ele alındığı vakit cezim kelimesi harflerin üzerinde kullanılan bir yuvarlak olarak öne çıkmaktadır. Böylece kelime içerisindeki harfin yok sayılması ve kullanılmaması şeklinde değerlendirilir. Özellikle dil bilgisi ile beraber Arapça üzerinden çok fazla kullanılan bir yapı olarak öne çıkar. Kullanılan harfin hareketi ile beraber etkisini yok ettiğini söylemek mümkün. Kelimenin yapısına bağlı olarak okunuş ve yazılış bakımından birçok farklı sözcük üzerinden kullanılmaktadır. Türkçede çok fazla öne çıkan bir yapı olmadığını söylemek mümkün.