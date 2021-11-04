Cezim ne demek, ne anlama gelir? Cezim kelimesinin TDK sözlük anlamı...

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete
Ekstra

Hep daha fazlasını öğrenin, hep daha fazlasını deneyimleyin!

© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Sofiane Feghouli ve Fatih Terime övgüler Dikkat çeken sevinç ve 12 yıl sonra...Sofiane Feghouli ve Fatih Terim'e övgüler! Dikkat çeken sevinç ve 12 yıl sonra...#Galatasaray
Okan Buruk için büyük sürpriz Yeni takımını böyle duyurdular...Okan Buruk için büyük sürpriz! Yeni takımını böyle duyurdular... #Okan Buruk
Fed dün ne yaptı Ekonomiler bundan nasıl etkilenecekFed dün ne yaptı? Ekonomiler bundan nasıl etkilenecek?#FED
Canlı | Fenerbahçeden bir gol daha Skor...Canlı | Fenerbahçe'den bir gol daha! Skor...#Royal Antwerp
Galatasaray, Avrupada fırsat tepti 2 gol...Galatasaray, Avrupa'da fırsat tepti! 2 gol...#UEFA Avrupa Ligi
Bakan Koca kritik oranı hatırlattı: Yüzde 70in üzerine çıkarılması şartBakan Koca kritik oranı hatırlattı: Yüzde 70'in üzerine çıkarılması şart#Koronavirüs
NASA davasında sonuç hüsran Umduğunu bulamadıNASA davasında sonuç hüsran! Umduğunu bulamadı#Jeff Bezos
Altundan dikkat çeken paylaşım: Bizim yolumuz milletimize hizmet yoluAltun'dan dikkat çeken paylaşım: Bizim yolumuz milletimize hizmet yolu#Fahrettin Altun
Türkiye 2023 Vizyonu Zirvesinde konuştu: Isınma amaçlı doğalgazı 4te 1 fiyatına satıyoruzTürkiye 2023 Vizyonu Zirvesi'nde konuştu: Isınma amaçlı doğalgazı 4'te 1 fiyatına satıyoruz#Hazine Ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan
Yalancının mumu yatsıya kalmadı Foyası ortaya çıktıYalancının mumu yatsıya kalmadı! Foyası ortaya çıktı#Taksi Şoförü
S-400ler İncirlikte iddiası Kalın: Yalan haberler, aslı astarı yok 'S-400'ler İncirlik'te' iddiası! Kalın: Yalan haberler, aslı astarı yok#İbrahim Kalın
Komşuda işler iyi gitmiyor: Zirve yaptı Bir haftada ikinci kez...Komşu'da işler iyi gitmiyor: Zirve yaptı! Bir haftada ikinci kez...#Koronavirüs
Tarihi rekor Tüm zamanların zirvesini gördüTarihi rekor! Tüm zamanların zirvesini gördü#Borsa İstanbul
Yürek yakan kaza Son anda küçük kızlarını kurtardı ama...Yürek yakan kaza! Son anda küçük kızlarını kurtardı ama...#Batman
Bakanlıktan açıklama geldi Yerli otomobilde önemli gelişmeBakanlıktan açıklama geldi! Yerli otomobilde önemli gelişme#TOGG
HABERLEREğitim Haberleri Sözlük Haberleri

Cezim ne demek, ne anlama gelir? Cezim kelimesinin TDK sözlük anlamı...

#TDK#Cezim#Nedir
Cezim ne demek, ne anlama gelir Cezim kelimesinin TDK sözlük anlamı...

Son dönemlerde internet üzerinden cezim kelimesinin ne anlama geldiği araştırılmaktadır. Aslında bakılırsa tam olarak bir anlamı olmaması ile beraber farklı sözcükler üzerinden kullanılır. Peki Cezim ne demek, ne anlama gelir? Cezim kelimesinin TDK sözlük anlamı konusunda merak edilen bilgiler.

Haberin Devamı

Yabancı kökene sahip olan cezim sözcüğü, Türkçede belli bir yapı adına anlama sahiptir. Bu anam daha çok kelime ya da harfler üzerinden amaca uygun kullanımı noktasında öne çıkar. Yapısı itibariyle ise Türkçede kullanılan bir durum olmadığını ifade etmek gerek.

Cezim Ne Demek, Ne Anlama Gelir?

Harflerin üzerine yerleştirilen küçük bir daire cezim olarak bilinmektedir. Özellikle Arapça ile beraber farklı diller üzerinden kullanılır. Bunun belli bir amacı vardır ve amaca uygun şekilde cümle içerisinde değerlendirilir. Genel olarak okunan harflerin hareketini yok saydıran ya da yok eden bir yuvarlak olarak değerlendirilir.

Cezim Kelimesinin TDK Sözlük Anlamı

Türk Dil Kurumu açısından ele alındığı vakit cezim kelimesi harflerin üzerinde kullanılan bir yuvarlak olarak öne çıkmaktadır. Böylece kelime içerisindeki harfin yok sayılması ve kullanılmaması şeklinde değerlendirilir. Özellikle dil bilgisi ile beraber Arapça üzerinden çok fazla kullanılan bir yapı olarak öne çıkar. Kullanılan harfin hareketi ile beraber etkisini yok ettiğini söylemek mümkün. Kelimenin yapısına bağlı olarak okunuş ve yazılış bakımından birçok farklı sözcük üzerinden kullanılmaktadır. Türkçede çok fazla öne çıkan bir yapı olmadığını söylemek mümkün.

Haberle ilgili daha fazlası:
#TDK#Cezim#Nedir

BAKMADAN GEÇME!

Deniz Sekiden estetik açıklaması: Hiçbir şey yaptırmadım

Deniz Seki'den estetik açıklaması: Hiçbir şey yaptırmadım!

#Deniz Seki
Yiğit Kirazcıdan sevgilisi Pınar Denize doğum günü mesajı

Yiğit Kirazcı'dan sevgilisi Pınar Deniz'e doğum günü mesajı

#Zeynep Sever Demirel
Alec Baldwine bir kötü haber daha... Ve ilk adım atıldı

Alec Baldwin'e bir kötü haber daha... Ve ilk adım atıldı!

#Alec Baldwin