Cezbetmek ne demek, ne anlama gelir? Cezbetmek bitişik mi yazılır, ayrı mı? TDK sözlük anlamı

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Cezbetmek kelimesi ile eş ve yakın anlamlı sözcükler şu şekilde sıralanabilir:

1- Etkilemek 2- Tesir Etmek 3- Çekmek 4- Hayran Etmek 5- Celbetmek

Cezbetmek Ne Demek, Ne Anlama Gelir?

yüzyıldan beri kullanılmakta olan cezbetmek kelimesi, kendine doğru çekmek ve dikkat çekmek anlamına gelir. Bu kelimenin içinde yer aldığı tamlamalardan bazıları şunlardır:

1- Cezbedilmek - Birinin etkisi altında kalmak, cazibesine kapılmak

2- Cezbe-eda - Çekici, latif, hoş

Cezbetmek Bitişik mi Yazılır Ayrı mı?

Günlük hayatta sık sık kullandığımız cezbetmek kelimesinin ayrı mı yoksa bitişik mi yazıldığı birçok okur tarafından merak ediliyor. TDK'ya göre kelimenin doğru yazılışı aşağıdaki gibidir.

Cezbetmek - Doğru Kullanım

Cezb etmek - Yanlış Kullanım

Cezbetmek Kelimesinin Cümle İçinde Kullanımı

1- Onu ilk gördüğümde beni cezbeden gözleri ve bakışları oldu.

2- O kadar güzel şiirleri var ki, özellikle kullandığı kelimeler beni cezbetti.