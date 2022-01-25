Cezbetmek ne demek, ne anlama gelir? Cezbetmek bitişik mi yazılır, ayrı mı? TDK sözlük anlamı

Cezbetmek kelimesi ile eş ve yakın anlamlı sözcükler şu şekilde sıralanabilir:
1- Etkilemek 2- Tesir Etmek 3- Çekmek 4- Hayran Etmek 5- Celbetmek
Cezbetmek Ne Demek, Ne Anlama Gelir?
1- Cezbedilmek - Birinin etkisi altında kalmak, cazibesine kapılmak
2- Cezbe-eda - Çekici, latif, hoş
Cezbetmek Bitişik mi Yazılır Ayrı mı?
Günlük hayatta sık sık kullandığımız cezbetmek kelimesinin ayrı mı yoksa bitişik mi yazıldığı birçok okur tarafından merak ediliyor. TDK'ya göre kelimenin doğru yazılışı aşağıdaki gibidir.
Cezbetmek - Doğru Kullanım
Cezb etmek - Yanlış Kullanım
Cezbetmek Kelimesinin Cümle İçinde Kullanımı
1- Onu ilk gördüğümde beni cezbeden gözleri ve bakışları oldu.
2- O kadar güzel şiirleri var ki, özellikle kullandığı kelimeler beni cezbetti.