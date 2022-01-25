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Cezbetmek ne demek, ne anlama gelir? Cezbetmek bitişik mi yazılır, ayrı mı? TDK sözlük anlamı

#TDK#Cezbetmek#Cezbetmek Kelimesi
Cezbetmek ne demek, ne anlama gelir Cezbetmek bitişik mi yazılır, ayrı mı TDK sözlük anlamı

Dilimize Arapçadan geçen cezbetmek kelimesi ''cezb'' kökünden türetilmiştir. Cezb, bir şeye doğru çekilmek ve o şeyin etkisi altında kalmak demektir. Cezbetmek ise ilgi uyandırmak ve dikkat çekmek anlamına gelir. Bu kelimeden türetilmiş birçok sözcük günlük hayatta sıklıkla kullanılır. Örnek kelimeler: 1- Cazibe. Çekicilik, letafet. 2- Cezbe: Kendinden geçip coşkun bir ruh haline bürünmek. Cezbetmek ne demek, ne anlama gelir? Cezbetmek bitişik mi yazılır ayrı mı tüm detayları ile derledik.

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Cezbetmek kelimesi ile eş ve yakın anlamlı sözcükler şu şekilde sıralanabilir:

 1- Etkilemek 2- Tesir Etmek 3- Çekmek 4- Hayran Etmek 5- Celbetmek

 Cezbetmek Ne Demek, Ne Anlama Gelir?

  1. yüzyıldan beri kullanılmakta olan cezbetmek kelimesi, kendine doğru çekmek ve dikkat çekmek anlamına gelir. Bu kelimenin içinde yer aldığı tamlamalardan bazıları şunlardır:

 1- Cezbedilmek - Birinin etkisi altında kalmak, cazibesine kapılmak

 2- Cezbe-eda - Çekici, latif, hoş

 Cezbetmek Bitişik mi Yazılır Ayrı mı?

 Günlük hayatta sık sık kullandığımız cezbetmek kelimesinin ayrı mı yoksa bitişik mi yazıldığı birçok okur tarafından merak ediliyor. TDK'ya göre kelimenin doğru yazılışı aşağıdaki gibidir.

 Cezbetmek - Doğru Kullanım

 Cezb etmek - Yanlış Kullanım

 Cezbetmek Kelimesinin Cümle İçinde Kullanımı

 1- Onu ilk gördüğümde beni cezbeden gözleri ve bakışları oldu.

 2- O kadar güzel şiirleri var ki, özellikle kullandığı kelimeler beni cezbetti.

 

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#TDK#Cezbetmek#Cezbetmek Kelimesi

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