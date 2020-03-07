Cezaevlerinde kreş, anaokulu, lise ve meslek liseleri açılacak

Adalet Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) ile kapsamlı bir eğitim ve öğretim iş birliği protokolü imzalayarak cezaevlerinde kreş, anaokulu, lise ve meslek liseleri kuracak. Adalet Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ve Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un 9 Mart'ta bir araya gelerek kapsamlı bir eğitim ve öğretim iş birliği protokolü imzalayacakları belirtildi. Açıklamada, iki bakanın imzalayacağı protokol çerçevesinde Adalet Bakanlığı'nın cezaevlerinde annesinin yanında kalan 3-6 yaş grubu çocuklar için kreş ve anaokulu, cezaevlerindeki hükümlü ve tutuklu çocuklarla gençler için lise ve meslek lisesi kuracağı vurgulandı..

Açık cezaevlerinde ve çocuk eğitim evlerinde bulunan hükümlülerin yararlandığı mesleki eğitim merkezine, kapalı cezaevlerindeki tutuklu ve hükümlülerin de devam etme imkanına kavuşacağı belirtilen açıklamada, "Protokol kapsamında iş yurtlarındaki hükümlü ve tutukluların kurum içinde dört yıla kadar örgün eğitim veren mesleki eğitim merkezinde hem çalışıp hem de eğitimlerini tamamlamaları ve burada lise bitirme fark derslerini de görerek aynı zamanda lise diploması almaları sağlanacak" denildi.

BİNLERCE HÜKÜMLÜ FAYDALANACAK

Protokol kapsamında açık ortaokul ve açık lise programına devam edecek tutuklu ve hükümlülerin, okudukları temel dersler için 'Destekleme Yetiştirme Kursları' açılması, her bir ders için ceza infaz kurumuna gelecek branş öğretmenlerinin yüz yüze eğitim vermeleri ve böylece örgün yöntem uygulanarak eğitim öğretim kalitesinin arttırılması da sağlanacak. İmzalanacak protokol çerçevesinde ceza infaz kurumlarındaki hükümlü ve tutuklulardan 60 bininin mesleki eğitim merkezlerinden, 40 bininin ise diğer öğretim programlarından aktif olarak faydalanması ön görülüyor.