Cezaevi içerisindeki ilk Adalet Mesleki Eğitim Merkezi açıldı

'ÖNEMLİ BAŞARILAR ELDE ETTİK'

Ceza İnfaz Kurumlarındaki 324 İş Yurdu Müdürlüğünde de 180'den fazla iş kolunda mesleki eğitim verildiğini söyleyen Gül, şöyle konuştu:

“İnfazı bitenlerin meslek sahibi olmalarının sağlanmasında da önemli başarılar elde edildi. Kovid-19) mücadele kapsamında hükümlü ve tutuklular 24 milyon maske ile 110 ton kolonya üretti. Adalet Mesleki Eğitim Merkezi'nde eğitimlerini tamamlayanlara diploma verilecek. 101 müstakil mesleki eğitim merkezi daha açılacak, 216 bağlı mesleki eğitim birimi oluşturulacak, böylece 317 cezaevindeki okullaşma çalışmalarını 2023 sonuna kadar tamamlamayı hedefliyoruz. Suçu önleme adına cezaevlerinden çıkanların ıslah ve topluma entegre olmasının önemli.”

‘MESLEKİ EĞİTİM MERKEZİ CEZA İNFAZ KURUMLARI TARİHİNDE İLK’

Milli Eğitim Bakanı Selçuk ise Adalet Bakanlığı ile 9 Mart'ta cezaevlerinde lise ve mesleki eğitim merkezleri açılmasına imkân veren ‘Eğitim ve Öğretim İş Birliği Protokolü’nün imzalandığını hatırlattı. Protokol kapsamında kurulan Adalet Mesleki Eğitim Merkezinin açılmasından mutluluk duyduklarını belirten Selçuk, şunları söyledi:

“Mesleki eğitim merkezi ceza infaz kurumları tarihinde bir ilk. Merkezde dokuz meslek alanında 15 dalda eğitim verilecek. Alınan eğitimler sonrasında belgeler verilecek, bu da iş yapma imkânını beraberinde getirecek. Mesleki eğitim merkezine toplam 467 hükümlü ve tutuklu kayıt yaptırabilecek. Hükümlü ile tutukluların meslek sahibi olmalarını önemsiyoruz. Milli Eğitim Bakanlığı, 2023 Eğitim Vizyonu çerçevesinde mesleki eğitimi yüksek düzeylere taşıma gayreti içerisinde. Bu sene Anadolu liselerine yerleşen öğrencilerin yüzde 41'i birinci tercihlerinde bir mesleki ve teknik Anadolu lisesine yerleşti. İlk üç tercihlerinde yer alan bir mesleki ve teknik Anadolu lisesine yerleşen çocuklarımızın oranı yüzde 82'ye yükseldi. Mesleki eğitime sınavlı ve sınavsız yerleşen öğrenci sayısının da geçen seneye göre yüzde 40 oranında arttı. Eğitime erişim nerede olursa olsun her yurttaşın hakkı. Cezaevlerindeki eğitim hizmetlerinin çeşitlendirilmesi ve yaygınlaştırılması için de işbirliği içinde çalışmalar yürütüldü.”

Konuşmaların ardından Bakanlar Gül ve Selçuk, Adalet Mesleki Eğitim Merkezi'ni inceledi, eğitim alanlarla görüştü. Törene, Adalet Bakan Yardımcısı Uğurhan Kuş, Ankara Valisi Vasip Şahin, Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Yüksel Kocaman da katıldı.