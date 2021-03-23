Ceza Vermek ne demek? Ceza Vermek deyiminin anlamı ve örnek cümle içinde kullanımı (TDK)

Ceza vermek deyimi, cezalandırmak anlamında kullanılan bir deyimdir. Özellikle anlam karışıklığı oluşmadan kullanılan bir deyimdir. Siz de eğer ceza vermek deyiminin anlamı ile ilgili daha detaylı bilgi sahibi olmak isterseniz içeriğimizi okuyabilirsiniz.

Ceza Vermek Deyimi Ne Demek?

Ceza vermek deyimi, bir kişiyi cezalandırmak anlamında kullanılan bir deyimdir. Genel olarak çoğu deyimde mevcut olan mecazlı anlatım ceza vermek deyimi için geçerli değildir. Bu deyimde tamamen gerçek anlamına gelecek şekilde ceza vermek kastedilmiştir.

Ceza Vermek Deyiminin Anlamı Nedir? (TDK)

Ceza vermek deyiminin anlamı anlaşıldığı gibi cezalandırmak olarak açıklanabilir. Aynı zamanda para cezası ödemek gibi bir anlamı da bulunmaktadır.

Ceza Vermek Deyiminin Örnek Cümle İçerisinde Kullanımı

Hırsızlık yaptığı için ceza verilmek üzere mahkemeye sevk edildi.