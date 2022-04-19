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Çeyrek Saat Kaç Dakika Ve Saniye Eder?

Çeyrek Saat Kaç Dakika Ve Saniye Eder

Çeyrek saatin kaç dakika ve kaç saniye ettiği konusu İnternet ortamında bir hayli fazla sorulan sorular arasında yerini almaktadır. Özellikle de öğrenciler saat kavramını yeni yeni öğrenmeye başladıkları dönemlerde bu sorunun cevabı oldukça kafa karıştırıcı bir hal alabilmektedir. Sizin için çeyrek saat kaç dakika ve saniye eder detayları ile derledik.

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Zaman kavramı çoğu öğrenci için bir hayli karmaşık bir durum olabilmektedir. Bu durumu çözebilmek adına İnternetten faydalanan öğrenci sayısı bir hayli fazladır. Bu durumu çözmek adına, ilk olarak çeyrek kavramını bilmekte büyük bir fayda vardır. Çeyrek demek anlamı bakımından bir bütünün 1/4'i yani 4 eşit parçaya bölünmüş hali demektir. Bir bütünün 4 eşit parçaya bölünmüş olan her parçasına çeyrek denilmektedir. 

 Çeyrek Saat Kaç Dakika ve Kaç Saniye Eder? 

 Çeyrek saat demek, 1 saatin 4 eşit parçaya ayrılması anlamını işaret etmektedir. 1 saat ise 60 dakika etmektedir. O vakit 60 dakika 4 ile bölündüğünde 15 sonucu elde edilir. Bu durum neticesinde de 1 çeyrek 15 dakika anlamına gelmektedir. 

 Saniyeye çevirmek için ise 1 dakikanın 60 saniyeden oluşmuş olduğunu bilmekte büyük bir fayda vardır. Bu durumda 1 dakika 60 saniye olduğu için 15 dakikanın 60 saniye ile çarpılması sonucunda, 15 dakikanın 900 saniye olduğu sonucu elde edilir. 

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 Çeyrek saatin kaç dakika ve kaç saniye olduğunun hesaplanışı kısaca aşağıdaki gibidir. 

 1 saat=3600 sn eder.

 1 saatin çeyreği ise 15 dk eder.

 1 dk = 60 sn eder.

 15 X 60 = 900 saniyedir.

 

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