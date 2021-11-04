Cevval ne demek, ne anlama gelir? Cevval kelimesinin TDK sözlük anlamı...

Haberin Devamı

Cevval kelimesiyle eş ve yakın anlamlı olan sözcükler şu şekilde sıralanabilir:

1- Dinamik

2- Hareketli

3- Canlı

4- Güçlü

5- Dinç

6- Müteheyyiç

7- Zinde

8- Hızlı

9- Atik

10- Çevik

11- Kıvrak

Cevval Ne Demek, Ne Anlama Gelir?

yüzyılda literatüre giren cevval kelimesi, enerjik ve kuvvetli anlamına gelir. Bir övgü sözü olan cevval, heyecanlı ve coşkulu insanlar için de kullanılır. Yaşam enerjisi yüksek ve olaylara hep pozitif bakan kişilere de cevval denir.

Cevval Kelimesinin TDK Sözlük Anlamı

Türk Dil Kurumuna göre Cevval kelimesi kullanıldığı yere göre üç farklı anlama gelir.

İlk Anlamı: Kolay kolay yorulmayan, enerjik

İkinci Anlamı: İçi içine sığmayan, coşkulu

Üçüncü Anlamı: Eli çabuk olan, iş bitirici

Cevval Yemek Kelimesinin Cümle İçinde Kullanımı

1- Onun gibi cevval birisi bir anda tembel ve uyuşuk birine dönüştü.

(Hareketli anlamında kullanılmış)

2- Ne cevval, ne şen şakrak birisin sen böyle!

(Neşeli anlamında kullanılmış)