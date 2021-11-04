Cevval kelimesiyle eş ve yakın anlamlı olan sözcükler şu şekilde sıralanabilir:
1- Dinamik
2- Hareketli
3- Canlı
4- Güçlü
5- Dinç
6- Müteheyyiç
7- Zinde
8- Hızlı
9- Atik
10- Çevik
11- Kıvrak
Cevval Ne Demek, Ne Anlama Gelir?
Cevval Kelimesinin TDK Sözlük Anlamı
Türk Dil Kurumuna göre Cevval kelimesi kullanıldığı yere göre üç farklı anlama gelir.
İlk Anlamı: Kolay kolay yorulmayan, enerjik
İkinci Anlamı: İçi içine sığmayan, coşkulu
Üçüncü Anlamı: Eli çabuk olan, iş bitirici
Cevval Yemek Kelimesinin Cümle İçinde Kullanımı
1- Onun gibi cevval birisi bir anda tembel ve uyuşuk birine dönüştü.
(Hareketli anlamında kullanılmış)
2- Ne cevval, ne şen şakrak birisin sen böyle!
(Neşeli anlamında kullanılmış)