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Cevval ne demek, ne anlama gelir? Cevval kelimesinin TDK sözlük anlamı...

#TDK#Cevval#Nedir
Cevval ne demek, ne anlama gelir Cevval kelimesinin TDK sözlük anlamı...

Dilimize Arapçadan geçen cevval kelimesi, cevelan sözcüğünden türetilmiştir. Cevelan gezmek ve seyahat etmek anlamına gelirken cevval kelimesi hareketli ve canlı demektir. Özellikle enerjisi yüksek, neşeli ve heyecanlı kişiler için bu sözcük kullanılır. Cevval kelimesi cümle içerisinde sıfat olarak yer alır. Örnekler: 1- Cevval çocuk. 2- Cevval bir adam. Cevval ne demek, ne anlama gelir örnek kelimeler ve cümleler ile birlikte detaylı bir şekilde derledik.

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Cevval kelimesiyle eş ve yakın anlamlı olan sözcükler şu şekilde sıralanabilir:

 1- Dinamik

2- Hareketli

3- Canlı

4- Güçlü

5- Dinç

6- Müteheyyiç

7- Zinde

8- Hızlı

9- Atik

10- Çevik

11- Kıvrak

 Cevval Ne Demek, Ne Anlama Gelir?

  1. yüzyılda literatüre giren cevval kelimesi, enerjik ve kuvvetli anlamına gelir. Bir övgü sözü olan cevval, heyecanlı ve coşkulu insanlar için de kullanılır. Yaşam enerjisi yüksek ve olaylara hep pozitif bakan kişilere de cevval denir.

 Cevval Kelimesinin TDK Sözlük Anlamı

 Türk Dil Kurumuna göre Cevval kelimesi kullanıldığı yere göre üç farklı anlama gelir.

 İlk Anlamı: Kolay kolay yorulmayan, enerjik

 İkinci Anlamı: İçi içine sığmayan, coşkulu

 Üçüncü Anlamı: Eli çabuk olan, iş bitirici

 Cevval Yemek Kelimesinin Cümle İçinde Kullanımı

 1- Onun gibi cevval birisi bir anda tembel ve uyuşuk birine dönüştü.

 (Hareketli anlamında kullanılmış)

 2- Ne cevval, ne şen şakrak birisin sen böyle!

 (Neşeli anlamında kullanılmış)

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#TDK#Cevval#Nedir

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