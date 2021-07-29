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Eğitim
Hürriyet Eğitim
Haber Giriş: 29.07.2021 - 11:18 | Son Güncelleme:

Çevrimiçi tercih danışmanlığı

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Çevrimiçi tercih danışmanlığı

YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından adayları yoğun bir tercih süreci bekliyor. Üniversite tercihleri için heyecanlı bir bekleyişe giren adaylar tercih edecekleri üniversiteler hakkında araştırma yapmaya başladılar.

Beykoz Üniversitesi bu yıl ‘Online Tercih Danışmanlığı’ ile tüm adaylara danışmanlık verecek. Adaylar isterlerse üniversitenin ‘WhatsApp Tercih Hattı’ üzerinden de Aday Öğrenci İlişkileri Ekibi ile görüntülü olarak gerçekleşecek çevrimiçi tercih danışmanlığı hizmetiyle tüm programlar ve üniversite tercihleri hakkında bilgi alabilecek. Hizmet, hafta içi her gün 10.00-16.00 saatleri arasında randevulu olarak gerçekleştirilecek. Adaylar randevu ve ‘WhatsApp Tercih Hattı’ hakkında detaylı bilgi için www.beykoz.edu.tr adresini ziyaret edebilirler.

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