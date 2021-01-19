Çevrimiçi ‘Diş Hekimliği Kongresi’

Ankara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Fakültesi’nin desteğiyle Ankara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi tarafından ‘1’inci Uluslararası Diş Hekimliği Eğitimi Kongresi-Decon21’ çevrimiçi olarak gerçekleştirildi. Kongreye açılışta Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Ünüvar başta olmak üzere Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Kaan Orhan ile ABD ve İngiltere’den çok sayıda akademisyen katıldı.

‘HEDEF ALFA-BETA KUŞAĞI’

Kongrede, pandemi sürecinde birçok alanda olduğu gibi diş hekimliği eğitiminde de yaşanan sıkıntılar, tecrübeler ve çözümler tartışıldı. Diş hekimliği eğitimi veren kurumların yüz yüze çalışma planlamalarını geliştirmeleri adına yapılabilecekler konuşuldu. Kongre Başkanı Prof. Dr. Funda Akaltan, şunları söyledi:

“Decon21’in temelinde, daha iyi bir toplum ağız diş sağlığı hizmetini gerçekleştirmek ve diş hekimliği fakültesi öğrencilerine daha çağdaş bir diş hekimliği eğitimi verme amacı bulunuyor. Çalışmaların geleceğe yönelik tasarlanması gerekiyor. Z kuşağımız ve belki de bundan sonraki alfa ve beta kuşaklarını daha iyi tanımaya çalışacak; onları eleştirmek yerine anlayacak ve onların ihtiyaçlarına göre eğitim modellerimizi çeşitlendireceğiz. Öğrencilerimizi güncel klinik öncesi uygulama yöntemleriyle klinik uygulamalara hazırlayacak, hasta başı tedavilerindeki başarılarını daha da güçlendireceğiz. Online eğitim kim ne derse desin, yüz yüze eğitim başladığında da; belki bu kadar yüksek oranda olmasa da, seçeneklerimiz arasında yer alacak. Online eğitimi sevmek veya sevmemek olarak yorumlamayıp, çevrimiçi etkinlikleri daha etkili kullanabilmek için kendimizi geliştireceğiz. Online eğitim için öğrencilerimize eşit fırsat sunmak üzere imkânlarını geliştirecek; bilişim ve mahremiyete daha fazla önem vereceğiz. Eğitim kurumlarımız sadece ‘ünlü okul’ olma değil, ‘iyi bir eğitim kurumu’ olma başarısına ulaşmaları için fark yaratacak. Eğitimde ‘kalibrasyon’ ve ‘doğrulama’ süreçlerini destekleyecek ve eğitimin kurumlarımızın birincil hedefinin eğitim olduğunu unutmayacağız. Böyle kongrelerin devam ettirilmesiyle birlikte, eğitmen yeterliklerimiz de daha iyi anlaşılacak. Eğitmenlerimiz kendi gelişimleri için gereken eğitim ihtiyaçlarını daha iyi tanımlayacak ve kurumlarımız bu gelişime ‘düzenli eğitici gelişim programları’ desteğiyle yardımcı olacak. Gelecekte; eğitmenlerimiz senelerce aynı yöntemlerde ısrar etmek yerine, diş hekimliği eğitiminin değişmesi ve gelişimine daha etkili katkı sağlayacak yeterliklere sahip olabilecek.”