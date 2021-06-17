Çevreci öğrencilerin projesine destek

Gazi İlkokulu’nda öğrencilere çevre duyarlılığı kazandırmak amacıyla 2-A Sınıf Öğretmeni Sevim Gürbüz önderliğinde Atık Yağ Geri Dönüşüm projesi hazırlanarak, hayata geçirildi. Bu eğitim öğretim döneminde hayata geçirilen proje kapsamında öğrenciler bitkisel atık yağları toplayarak depoladı ve proje sonunda geri dönüştürülmek üzere Şehzadeler Belediyesi Çevre Mühendisi Edip Safa Özkan’a teslim etti.

Bitkisel atık yağların geri dönüştürülmesinin önemi hakkında bilgi veren Şehzadeler Belediyesi Çevre Mühendisi Edip Safa Özkan, "Atık yağların geri dönüştürülmesi ile suda yaşayan canlıları ve su kaynaklarını korumak mümkün hale gelir. Bu yağlar, güzel bir şekilde işlem görmezse sulara bulaşabilir. Bundan sonra göl ve denizlere kadar ulaşma imkanı vardır. Bir litre olan bitkisel atık yağ 1 milyon litre suyu kirletir. Bu sebepten dolayı çok dikkat edilmesi gereken bir konudur. Sulara karıştırmamak, evlerde de mutfak lavabosundan atmamak gerekmektedir. Atık yağların geri dönüşmesi ile yeraltı suları ve toprak korunur ve temiz tutulur. Toprağa bulaştığı anda toprağı kirletme ve toprağın verimlilik oranını düşürücü etkiye sahiptir. Bu geri dönüşüm ile birlikte ortaya çıkabilecek yangınlar önlenir ve kötü kokular engellenir. Eğer dökülürse ormanlarda yangına ve bununla birlikte doğanın tahrip olmasına sebep olur. Doğanın tahrip olması da hava kirliliği, oksijensiz ortam, dünyanın yapısının bozulması gibi önemli sorunlara dolaylı yoldan yol açar" dedi.