Çevre Mühendisliği Bölümü nedir ve mezunu ne iş yapar? Bölümü olan üniversiteler, dersleri ve iş imkanları

Çevre mühendisliği bölümü, insanların doğaya daha da saygı duyulmasına öncülük eden ve bu alan üzerinden çalışmalar yürüten bir meslek grubunu ifade etmektedir.

Çevre Mühendisliği Bölümü Nedir ve Mezunu Ne İş Yapar?

Çevre mühendisliği, doğada var olan doğal tüketim kaynaklarını insan yaşamıyla doğru orantı da uygun tutmaya çalışan ve bu hususu çevre koşullarına göre de gerçekleştirmeye çalışan bir meslek dalıdır. Çevre mühendisliğinin diğer mesleki yapılarından önemli ölçüde büyük bir farkı bulunmaktadır. Bu husus bu alana hakim mesleki yapılanmaların, çevreyi geri dönüşümlü olarak kullanmalarından geçmektedir. Bu sayede doğaya zarar vermeden tüketim odaklı bir kültürü içinde barındırmamaktadır.

Çevre mühendisliği bölümü okumak isteyen bir birey ya da bireyler, çalışma alanları bakımından birçok farklı kategoriye ayrılabilmektedir. Bundan dolayı çevre kirliliği, toprak kirliliği, hava kirliliğini kontrol altına almaya çalışma, katı atıkları ortadan kaldırma ve atık suların yeniden arıtılmasını sağlamak, bu bölüme ait çalışmaların göstergesidir. Çevre mühendislikleri bu yüzden faaliyet aralıklarını hava, toprak ve su gibi doğal kaynaklarının yapısına karışan atık elementleri çözümlemekle uğraşır ve bunların yok edilmesi içinde belli başlı teknolojik unsurlarla çözüm aramaktadır.

Çevre mühendisliği bölümünden mezun olan kişiler için bir çok iş imkanı açık tutulmuştur. Bu imkanlar genellikle kamu sektörü altında oluşturulmuş olup, çoklu meslek grupları olarak işleyiş göstermektedir. Çevre mühendisliğinden mezun olan bir birey öncelikle bakanlık nezdinde çalışma gösteren iş olanaklarından yararlanabilmektedir. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Orman ve Su İşleri Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, Ulaştırma Bakanlığı ile Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı altında iş bulabilmektedirler.

Bunun haricinde doğada var olan atıkların yeniden doğaya kazanılması hükmünde çalışma gösteren bu meslek erbapları, il veya ilçe genelinde de kamusal alana giren bir çok işletme üzerinden iş olanaklarına sahiptirler. Bu sayede il ya da ilçe belediyelerinde, iller bankasında, yukarıda dile getirilen bakanlıkların il müdürlüklerinde, il özel idarelerinde ve Tübitak, Türkiye İstatistik Kurumu gibi kuruluşlar altında iş imkanlarını elde edebilmektedir. Tüm bunların haricinde kişiler, özel sektör üzerinde de statü bakımından büyük ya da orta ölçekli endüstriyel fabrika kuruluşlarında, çevre mühendisliğinden mezun olduktan sonra iş imkanı bulabilmektedirler.

Çevre Mühendisliği Bölümü Olan Üniversiteler

Çevre mühendisliği bölümü, Türkiye bazında yer alan üniversite kuruluşlarının inşaat ya da mühendislik fakülteleri altında işletim gördüğü bir mesleki yapılanma olarak bilinmektedir. Çevre mühendisliği bölümüne sahip üniversiteler, daha çok Marmara, Ege ve Akdeniz bölgelerinde yoğunlaşma göstermektedir. Bunun yanı sıra çevre mühendisliği bölümünü tercih eden bireyler, devlet üniversiteleri nezdinde bir mezuniyet süreci ve gelişimi yaşamaktadır.

Çevre mühendisliğinin taban puan aralığı ise güncel veriler itibariyle 300 ile 450 puan sekmeleri içinde yer almaktadır. Bu bölüme sahip olan başlıca üniversiteler ise; ODTÜ, İstanbul teknik üniversitesi, Bitlis üniversitesi, Marmara üniversitesi, Dokuz eylül üniversitesi, Kocaeli üniversitesi ve bunun gibi daha birçok farklı üniversite yapısıdır.

Çevre Mühendisliği Dersleri ve İş İmkanları

Çevre mühendisliği bölümü mezunlarının iş imkan aralıkları oldukça geniştir. Bununla beraber gelecek vaat eden bir meslek dalı olan bu bölüm, istihdam alanında da büyük ölçüde bir doluluk yüzdesinden oldukça uzaktır. Bu yüzden üniversitelerde bu bölümü okuyan ya da bu bölüme yönelen kişi veya kişiler, genel itibariyle iş imkanı yönünden bir zorluk yaşamadan yerleşme kolaylığı ile karşı karşıya kalmaktadır.

Çevre mühendisliği bölümüne ait derslikler genel itibariyle çevreye ilişkin konu kapsamlarını ele almaktadır. Kimya, fizik, Türk dili, Atatürk ilkeleri ve inkılapları, bilgisayar programlama, teknik İngilizce ve teknik resim hakimiyeti bu alanın derslikleri arasındadır. Buna ilaveten, çevre biyolojisi ve kimyası, matematik, statik, dinamik, mukavemet, işletme yönetimi ve yöneticiliği, kişisel stil ve imaj yönetimi, topoğrafya ve çevre analiz teknikleri dersleri de bu bölümde yer almaktadır.