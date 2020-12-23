Çevre Mühendisi nedir, ne iş yapar ve nasıl olunur? Çevre Mühendisi olma şartları, maaşları ve iş imkanları

Çevre Mühendislerinin görev ve sorumluluk alanları bellidir. Genel olarak çevre mühendisleri doğal kaynaklarının kirlenmesine neden olan etkenlerin kontrolünü sağlamaktır.

Çevre Mühendisi Nedir?

Doğal kaynakların en iyi şekilde kullanılması, üretim ve tüketim faaliyetlerinin insan sağlığına ve doğal dengeye zarar vermeyecek şekilde planlanması çok önemlidir. B işlemlerin yürütülmesini ve planlanmasını yapan kişiye Çevre Mühendisi adı verilmektedir.

Çevre Mühendisi Ne İş Yapar?

Çevre Mühendisi gezegeni koruyan, eski haline getiren ve koruyan teknolojik çözümler oluşturmak amacıyla problem çözme yeteneklerini bilimsel beceriler ile birleştirmektedir. Bir çevre mühendisi kuraklık, ormansızlaşma, iklim değişikliği ve enerji krizi gibi konular ile ilgilenmektedir. Bilim ve mühendislik alanındaki bilgilerini kullanarak karmaşık yapılardaki sorunlara teknolojik tabanlı çözümler üretmektedir.

Ayrıca atıkları bertaraf etmek, güvenli içme suları sağlamak, çevresel olarak tehlikeleri kontrol edip geri dönüşümü iyileştirmek ve toprak, hava ve su kirliliğini önleyerek dünyaya sağlıklı bir ortam kazandırmak da Çevre Mühendislerinin yaptıkları işler arasında yer almaktadır.

Çevre Mühendisi Nasıl Olunur?

Çevre Mühendisi olabilmek için üniversitelerin 4 yıllık eğitim veren Çevre Mühendisliği bölümünden mezun olunması gerekmektedir.

Çevre Mühendisi Olma Şartları Nelerdir?

Çevre Mühendisi olabilmek için üniversiteden Çevre Mühendisliği lisans derecesinden mezun olmak ve bazı nitelikleri taşımak gerekmektedir. Çevre Mühendislerinde aranan nitelikler şunlardır:

- Çözüm üretebilme

- Yaratıcı yönü güçlü olma ve olaylara çözüm üretebilme

- İş birliği ve takım çalışması başarısı sergileme

- Yaptığı analizlerde dikkatli ve detaycı bir yaklaşım sergileme

- Mesleki etik ve sorumlulukların bilincinde olma

- yazılı ve sözlü iletişimi güçlü olma

- Mesleki alanda yenilik ve gelişmelere açık olma

Çevre Mühendisinin Görevleri Nelerdir?

Doğal kaynaklarının kirlenmesine sebep olan etkenleri kontrol etmek ve yok etmek ile birlikte insan sağlığına ve refahına uygun çevre koşulları sağlamak Çevre Mühendisinin en önemli görevlerinden birisidir. Bunlar dışında Çevre Mühendisinin görev ve sorumlulukları ise şunlardır:

- Çevresel araştırma raporları oluşturmak ve strateji planları geliştirmek

- Çevresel problemleri çözebilme için mimar, mühendis veya çevre bilimciler ile profesyonel bir şekilde iş birliği yapmak

- Doğal kaynakların kirlenmesini engellemek için çalışmalarda bulunmak

- Bu alanda bilimsel verileri incelemek ve analiz etmek

- Devlet kurumlarını ve endüstrileri çevre politikası ve standartları hakkında bilgilendirmek

- Yerleşim alanlarında kanalizasyon veya su ve yağmur su şebekesi gibi sistemleri uygun bir şekilde tasarlamak

- Endüstriyel alanda kirlenmenin önüne geçmek için kontrol sistemleri ve planlamasını yapmak

- Farklı çevresel alanlardan numuneler alıp analiz etmek ve değerlendirmek

Çevre Mühendisi Maaşları Ne Kadar?

Çevre Mühendisleri başlangıç aşamasında 35.000 ile 50.000 arasında maaş alabilirler. Çevre Mühendislerinin deneyim kazanması haline maaşları daha da artabilmektedir. Fakat proje mühendisleri veya kiralanmış mühendisler 70.000 ile 10.000 TL aralığında yüksek maaşlar alabilirler.

Çevre Mühendisi İçin İş İmkanları Nelerdir?

Çevre Mühendislerinin çalışabilecekleri pek çok alan bulunmaktadır. Çevre Mühendisleri için çalışma olanaklarından bazıları şunlardır;

- Danışmanlık firmaları

- Belediyeler

- Kalite kontrol birimleri

- Su arıtma tesisleri

- Fabrikalar

- İnşaat firmaları

- İlgili bakanlıklar