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Çevre için ışıklar bir saat sönecek

#Bir Dünya Daha Yok#Uğur Okulları#Nil Çiçek
Çevre için ışıklar bir saat sönecek

Dünyada her yıl 25 Mart tarihinde eş zamanlı olarak düzenlenen Küresel İklim Grevine, öğrenciler “Bir Dünya Daha Yok” sloganıyla katıldı.  Küresel İklim Grevi için bir araya gelen Uğur Okulları öğrencileri, “Bir Dünya Daha Yok” sloganıyla iklim mücadelesi konusunda farkındalık yaratacak etkinlikler gerçekleştirdi. Öğrenciler ve öğretmenler “Dünya Saati” uygulamasına destek için 26 Mart Cumartesi Günü 20.30-21-30 arası evlerde ve okullarda ışıkları kapalı tutarak enerji israfının olumsuz etkilerine de dikkat çekecek.

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Küresel iklim krizine karşı sorumluluk almayı amaçlayan öğrenciler,  geri dönüşüm malzemelerini kullanarak hazırladıkları afişlerle daha iyi ve yaşanabilir bir dünya için harekete geçilmesi çağrısında bulundu. Aynı zamanda Sürdürülebilirlik Elçileri veya İklim Sözcüleri günün önemini anlatan bildiriler sundu.

KARBON EMİSYONU KİŞİ BAŞI 2 TON AZALTILDI
Bu yıl Birleşmiş Milletler’in Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları’nı ilke edinerek ‘Sorumlu Üretim ve Tüketim Programı’nı başlattıklarını söyleyen Uğur Okulları Genel Müdürü Nil Çiçek, Tarım ve Gıda, Enerji, Su ve Geri Dönüşüm olmak üzere dört tema başlığında ders içi etkinlikler, eylem planları gerçekleştirdiklerini söyledi. 25 Mart Küresel İklim Grevinde öğrencilerin farkındalık amacıyla Türkiye’nin dört yanında etkinlikler yaptıklarını belirten Çiçek “Bugüne kadar enerji temamız kapsamında 15 dakika ışık kapatma, daha az elektrikli eşya kullanma, prizdeki fişleri çekmek gibi farkındalık eylemleriyle 2 ayda evlerde kişi başı 2 ton karbon emisyonu azaltıldı. Elektrik enerjisinden kaynaklı azaltılan bu miktar doğaya her öğrencimiz için iki ağaç armağan etmeye denk geliyor. Su temamız kapsamında ise toplam su tüketiminde sadece 1 ayda en az 1922,5 metreküp su tasarrufu sağlandı. Eylem planlarıyla belirlenen tüketim alışkanlıkları rutine girdiğinde bu değer yıllık 23070 metreküp oluyor. Bu değer Türkiye’nin en büyük 9. gölü olan Uluabat Gölü’nün (53200 metreküp) su miktarının neredeyse yarısına denk geliyor. Dünyanın geleceği için bilinçli adımlar atan nesiller yetişmek gurur verici.” diye konuştu.  

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DÜNYA SAATİNE DESTEK
26 Mart’ta gerçekleşecek Dünya Saati uygulamasına da destek vereceklerini söyleyen Nil Çiçek “Yarın tüm okullarımızda ve evlerimizde 20:30-21:30 saatleri arasında ışıkları 1 saatliğine kapatacağız. Dünyanın dört bir yanından bu etkinliğe katılan milyonlarca insanla birlikte gezegenimizin sesi olmak istiyoruz” dedi.

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#Bir Dünya Daha Yok#Uğur Okulları#Nil Çiçek

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