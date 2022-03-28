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Çevre Dostu 1000 Okul

#Çevre Dostu 1000 Okul#Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer#Çevre Şehircilik Ve İklim Değişikliği Bakanlığı
Çevre Dostu 1000 Okul

‘Çevre Dostu 1000 Okul Projesi’, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un katıldığı törenle tanıtıldı.

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Programın tanıtımında konuşan Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, öğrencilere sürdürülebilir bir dünya ve çevre bilincini aşılamak için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile birlikte projeler yürüttüklerini belirtti. Bu kapsamda müfredata iklim değişikliği konusunun eklendiğini, ara tatilde ilk kez öğretmenlere hizmet veren Öğretmen Bilişim Ağı'nda (ÖBA) beraber oluşturulan içeriklerle ilk kez çevre ve iklim değişikliğine ilişkin eğitimler verildiğini belirtti.

Eğitimler zorunlu olmamasına rağmen 100 bine yakın öğretmenin bundan faydalandığını belirten Özer, ‘Çevre Dostu 1000 Okul Projesi'nin de iki bakanlığın birlikte atılan adımlarından biri olduğuna işaret etti.

Çevre Dostu 1000 Okul
HER İLÇEYE EN AZ BİR ÇEVRE DOSTU OKUL
Proje kapsamında tüm ilçelerde en az bir tane olmak üzere 1000 okul belirlediklerini anlatan Özer şunları kaydetti: "Her ilçede çevre dostu en az bir okul olmasını istedik. O ilçedeki diğer okullardan yöneticiler, öğretmenler, öğrenciler buraya gelecek, yapılan uygulamaları görecek ve kendi okullarına da aktaracak. Hedefimiz 1000 okul ile başlayıp 57 bin 108 okulumuzun tamamını bu kapsama almak. Yani nihai hedefimiz tüm eğitim sistemimizi kapsamak.

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Bu okullarımızda güneş enerjisi panelleri kurulacak. Yağmur suyu depolama üniteleri kurularak okulun bazı ihtiyaçlarında kullanılmaya başlanacak. Buralardaki kütüphaneler sıfır atık kütüphanelerine dönüştürülecek. Tanıtım filminde olduğu gibi yemekhanelerde, kantinlerdeki organik atıklar kompostlara dönüştürülecek ve çocuklarımız bu kompostlarla bitki yetiştirecek."

Özer, projedeki desteklerinden dolayı Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'a teşekkür ederek sözlerine son verdi. Ardından Bakan Özer ve Bakan Kurum, okuldaki çalışmaları inceledi; sınıfları, geri dönüşüm ünitelerini inceleyerek öğrenci ve öğretmenlerle sohbet etti.

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#Çevre Dostu 1000 Okul#Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer#Çevre Şehircilik Ve İklim Değişikliği Bakanlığı

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