Çevre bilinci küçük yaşta başlar

Eko Okullar Programının 16 yıldır aktif üyesi olan Özel İzmir SEV İlköğretim Kurumları, öğrencilerinin yaşamlarının her alanında çevreyi ve doğayı koruma bilincine sahip olmaları için çalışmalarını sürdürüyor. Anaokulundan ortaokula kadar kesintiye uğramadan devam eden çevre bilinci konusundaki çalışmalar, disiplinler arası bir yaklaşımla her derste ele alınıyor.

Uzaktan eğitim sürecinde de bu çalışmalara aynı hızla devam eden İzmir SEV Okullarında öğrenciler her derste çevreye ilişkin projeler üretiyor. Türkçe derslerinde çevre konulu yaratıcı yazma uygulamaları, İngilizce dersinde nesli tükenen hayvanlar ile ilgili araştırmalar, görsel sanatlar dersinde geri dönüşebilen materyallerden sanat objeleri yapan öğrenciler, müzik derslerinde ise çevre konusunda bilinçlendirici şarkılar besteledi.

HAYATIN HER ALANINDA FARKINDALIK

“Doğaya verdiğimiz zarar artık yaşamımızı çok yakından etkilemeye başladı” diyen İzmir SEV İlkokulu sınıf öğretmeni ve Eko Okul Programı Koordinatörü Demet Ekinci Işık, öğrencilerde çevre bilincini oluşturmayı ve öğrendiklerini yaşamlarının her alanında uygulamalarını sağlamayı hedeflediklerini söyleyerek şöyle konuştu:

“Çevre bilinci çalışmalarını tüm derslere entegre etmenin yanı sıra 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü, Dünya Tasarruf Günü ve Enerji Haftasında bilinçlendirici sunumlar yaptık. Okul genelinde ‘Doğa Severler İşbaşında!’ kampanyasını başlattık. Öğrencilerimizin evlerinde de atıkları ayrıştırma, su tasarrufu gibi konularda öğrendiklerini uygulamalarını sağladık.”

'ACİL DURUM: SU TÜKETİMİ' PROJESİ

2030 Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri 6'ncı maddesinin su kıtlığına dikkat çekmeyi hedeflediğini hatırlatan Işık, okulda 'Acil Durum: Su Projesi' başlattıklarına dikkat çekti. Işık, “İlkokul öğrencileri için geliştireceğimiz proje ile öğrencilerimizin dünyadaki su kaynakları konusunda bilgilenmelerini, su kaynaklarını tehdit eden unsurları fark etmelerini ve sorun için yaratıcı çözümler üretmelerini hedefliyoruz. Proje sonunda çıkan ürünlerimizi sanal ortamda sergileyeceğiz. Proje çıktılarını ve kullanılan materyalleri başka okulların ve öğrencilerin de yararlanması için paylaşacağız” dedi.

ÇOCUKLARA EVDE DOĞAYI KORUMA ÖNERİLERİ

Çocukların çevre ve doğa bilincine katkı koymak için yapabileceği bazı ev içi etkinlikler:

- Evde bitki bakımı ve sebze-meyve yetiştirme

- Evde geri dönüşüm malzemelerini biriktirmek için bir sepet/kutu ile geri dönüşüm köşesi hazırlanması

- Ailenin dikkatini çekmek için “Daha az su tüketimi” “elektrik kullanımı” gibi alanlarda dikkat çekici posterler hazırlanması

- Geri dönüşüm atıklardan çocukların yaptığı oyuncaklar, kıyafetler, eşyaları vb. ailelerine sunmaları için yaratıcı aile gecesi planlanması

- Geri dönüşüm materyallerinden kutu oyunu tasarlama

- Kompost yapımı

- Ailece doğa içerikli belgesel gecesi

- Kâğıt geri dönüştürme: Gazete ve dergilerden kâğıtları hamura dönüştürüp tekrardan kâğıt elde etme

- Meyve çekirdeği biriktirme ve baharda doğaya bırakma