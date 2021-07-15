Çevko nedir, neyin kısaltmasıdır? Çevkonun açılımı nedir?

Çevko sanayi kuruluşlarının teşvik etmesi üzerine kurulmuş olan ve kâr amacı gütmeyen bir vakıftır. Çevko, Çevre Koruma ve Ambalaj Atıkları Değerlendirme Vakfı olarak kayıtlarda yer almaktadır.

Çevko Nedir, Neyin Kısaltmasıdır?

Son dönemlerde başarılı faaliyetlere imza atmayı başarmış olan çevko, çoğu insan tarafından adı duyulmuş olsa da ne yaptığı tam olarak bilinmeyen bir kuruluştur. Çevko ilk olarak 1991 yılında yaklaşık 14 sanayi kuruluşu ortaklığında kurulmuş bir vakıftır. Çevko, Çevre Koruma ve Ambalaj Atıkları Değerlendirme Vakfı’nın genel kısaltması olarak bilinmektedir. ÇEVKO’nun kuruluş amacı isminden anlaşılabilmektedir.

Vakfın esas amaçları arasında öncelikli olarak çevre ve doğayı koruma görevi gelmektedir. Farklı malzeme ve ambalaj atıklarını değerlendirme esası üzerine kurulu olan vakıf ile birlikte son yıllarda doğa dostu olma adına önemli işlemlerden birisi olan geri dönüşüm hizmetine katkıda bulunur ve tüm yükümlülükleri tek başına üstlenmiş ve gelir odaklı olmadan bu işlemleri gerçekleştirmektedir.

Çevkonun Açılımı Nedir?

Yaklaşık 20 yıldan fazla süredir aralıksız hizmet sunana ÇEVKO vakfı sayesinde pek çok atık maddeler geri dönüşüme kazandırılmıştır. ÇEVKO’nun tam açılımı Çevre Koruma ve Ambalaj Atıkları Değerlendirme Vakfı olarak kayıtlarda yer almaktadır. Vakfın kuruluşundaki temel sebep doğa ve çevre kirliğini mümkün olduğunda en aza indirmektir.

Çevko’nun Görevleri Nelerdir?

Çevko kuruluş amacı olarak kullanılan çeşitli ambalaj atıklarının geri dönüşümü yapmak şeklindedir. Geri dönüşüm sayesinde doğayı korumak ve aynı zamanda gereksiz israfında önüne geçmek sebebi ile birlikte çeşitli sanayi kuruluşlarının teşviki sonucu kurulmuş bir vakıftır. Aynı zamanda ÇEVKO sanayinin geri dönüşümünü üstlenmiş ve buradaki atıklarında geri dönüşüme uğramasına katkı sağlamaya başlamıştır. ÇEVKO’nun başlıca görevleri şu şekilde sıralanmaktadır:

- Geri dönüşüm özelliği olan tüm maddelerin geri dönüşümü yapmak.

- Geri dönüşüm yapılması için yeterli derecede kapasitelerin sağlanması için gerekli olan tüm çalışmaları yapmak.

- Tüketicilerin gerekli katılımlarını sağlamak.

- Gerekli yer ve durumlarda tek tek tüm bilgilendirme çalışmalarını yapmak ve yürütmek.

- Evsel atık gibi çeşitli maddelerin geri dönüşüm işlemlerini yapmak.

- Tüm bunların dışında çevrenin korunması için diğer tüm çalışmaları sorunsuz yürütmek.