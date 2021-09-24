Ceviz Türleri Nelerdir? Hangi Ceviz Fidanı İyidir? En Verimli Ceviz Türleri..

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Cevizgiller familyası içerisinde yer alan cevizler, aynı zamanda aromatik kokulu ağaçların ortak adı olarak öne çıkar. Dünya çapında yaygın olarak kullanılan ve tüketilen cevizler, ayrıca değişik türleri üzerinden ele alınmaktadır.

Ceviz Türleri Nelerdir?

Yetiştirilme bölgeleri ve birçok farklı özelliği ile beraber günümüzde dünya çapında ceviz türleri bulunmaktadır. Bu cevizler hem lezzet hem de içeriğindeki mineral katkısı ile beraber görsel anlamda da farklılık yaratabilmektedir.

- Kara ceviz

- Boz ceviz

- Mançurya cevizi

- Hinds cevizi

- Ant Dağları cevizi

- Juglans sigillata

- Huanglong walnut

Bu şekilde Türk ve yabancı isimler üzerinden ele alınan değişik ceviz türleri bulunmaktadır. Aynı zamanda bölgesel ve yetiştiricilik olarak da bu cevizler farklılık gösterir. Ceviz türleri aynı zamanda yukarıdaki türleri üzerinden kendi alt türlerinde de ayrılmaktadır. Bu bağlamda Türkiye'de yerli ceviz türleri ön plana çıkıyor. Bilecik, Şebin, Yalova ve Karaman ceviz türleri bulunmaktadır. Bu doğrultuda hem kıyı bölgelerinde hem de hiç kısım karasal bölgelerde yetiştirilen ceviz türleri dikkat çeker.

Hangi Ceviz Fidanı İyidir?

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Daha yüksek verim alabilmek için hangi ceviz fidanı tercih edilmeli merak edilen konular arasında öne çıkıyor. Özellikle iklime uyum sağlaması ve koşulları göre yüksek verim olması açısından belli başlı bazı ceviz fidanları bulunmaktadır. Bu konuda en yüksek rakımlı yerde düşük rakımlı ceviz fidanları değerlendirilirse hayal kırıklığına uğrayabilir. Zira bütün farklı ceviz fidanlarının karakteristik özellikleri değişkenlik göstermektedir. Bu bağlamda kullanılabilecek belli başlı bazı ceviz fidanları bulunuyor.

- Fernor, franguette ve pedro gibi Fransız fidanları

- Chandler orjinal Fransız fidan türü

- Karaman 1 yerli fidan türü

Bu şekilde aynı zamanda daha birçok farklı Fidan türünün olduğunu ifade etmek mümkün. Önemli olan kullanılabilecek şart ve koşullara bağlı olarak doğru fidan çeşidini tercih etmektir.

En Verimli Ceviz Türleri

Yerli ve yabancı olmak üzere günümüze birçok farklı ceviz türü önemli bir yere sahiptir. Verim elde edebilmek için özellikle farklı ceviz fidanları üzerinden uygulamayı ve ekimi ele almak büyük önem taşır. Özellikle en verimli ve aynı zamanda performansı en yüksek ceviz türleri içerisi chandler bir adım öne çıkıyor. Tabii bunlar içerisinde fernor, Fernette, Pedro ve Karaman 1 gibi ceviz türleri bulunmaktadır. Bu konuda birçok farklı alanda uygun koşullar altında yüksek verim sağlayan önemli ceviz türleri içerisinde yer aldıklarını ifade etmek mümkün. Sadece verim ve performans değil aynı zamanda etkin bir uyum sağlaması ile bu ceviz türleri ön plana çıkmaktadır. Böylece ülkenin dört bir tarafında yetiştirilen bu ceviz çeşitleri, yüksek verim üzerinden sağlıklı ve zengin ürün verme olanağı sunmaktadır.

Türkiye'de Nerelerde Ceviz Yetişir?

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Genel anlamda istatistiksel açıdan ele alındığı vakit Türkiye'nin belli başlı bazı bölgelerinde cevizin yoğun olarak yetiştiği görünüyor. Bunlar içerisinde Ege Bölgesi, Güneydoğu Anadolu Bölgesi, Karadeniz Bölgesi bulunmaktadır. Daha detaylı şekilde şehir üzerinden alındığı vakit ise; İzmir, Kahramanmaraş, Aydın, Zonguldak, Samsun, Ordu, Malatya şehirleri ön plana çıkıyor. Farklı ceviz türleri üzerinden gerçekleşen üretim ile beraber, bu ceviz üretimleri ülkenin dört bir tarafına ulaşmaktadır. Sadece yurtiçi değil aynı zamanda ihracat üzerinden de önemli bir yer taşıdığını söylemek mümkün.